Respuesta a falsa afirmación del diputado Dolanescu del PRC

Buenas tardes. Quiero aprovechar este control político para responder a varias declaraciones emitidas por el diputado Dragos Dolaneuscu Valenciano, el día martes 18 de febrero. Seguimos en este Plenario Legislativo con el compromiso de la transparencia, el trabajo serio, responsable, respetuoso, y sobre todo haciendo que la verdad prevalezca. Como partido político, como fracción legislativa y como gobierno nunca hemos evadido nuestra obligación constitucional de la rendición de cuentas, de manera permanente y de cara a la ciudadanía

Usted, don Dragos, hizo referencia a una certificación que le extendió la Tesorería Nacional sobre un bono que retiró el señor Felipe Salom en el 2006, pero aquí no es necesario ni tergiversar, ni mentir. Debo aclararle que en la lista de comparadores de bonos que envió el TSE a la comisión que investiga las finanzas del PAC, no aparece el Señor Salom como comprador de bonos, y sí aparece como comprador de ese bono el Fondo Interamericano Educativo, cuyo representante es el señor William Salom.

Le explico, don Dragos, que en esos años la persona compradora podría ser diferente a la persona que cobraba el bono y eso era totalmente legal. Además, quien hacía y hace efectivo estos bonos es la Tesorería Nacional. Es decir, en este caso y todos los demás casos, en el trámite de cobro del bono, el partido político no tiene nada que ver; ni antes, ni hoy. Nuestro partido no falsificó ninguna firma.

Puedo entender la frustración, el dolor y el odio que puede mediar en una acusación como la que usted hace, no obstante, estamos llamados y llamadas a actuar con la verdad y objetividad para no tergiversar y confundir a la ciudadanía.

En relación con este caso particular, esta tarde el señor William Salom hizo público un comunicado de prensa, que difundió y envío a los medios de comunicación:

“En días pasados en un momento de ofuscación porque se mencionó el nombre de mi hijo, me precipité a dar una declaración errónea.

Quiero manifestar hoy que, en efecto, hace más de 15 años compré bonos de deuda política del Partido Acción Ciudadana (PAC) y que lo hice para apoyar a mi primo hermano, Alberto Salom Echeverria, quien entonces era candidato a diputado por ese partido.

A quienes se hayan sentido afectados por mi declaración inicial, les ofrezco mis más sentidas disculpas.

San José, 20 de febrero 2020

William Salom Salom, cédula 9-042.144

Hasta aquí ese comunicado del señor Salom al cual se debe agregar lo siguiente.

Tal como está en la información oficial del Tribunal Supremo de Elecciones, este bono por 50 millones de colones fue comprado por el Fondo Interamericano Educativo.

Fue cobrado, ante la Tesorería Nacional, por Felipe Salom.

Queda absolutamente claro, como lo expresa don William, que en un momento de ofuscación señaló una falsificación de firma, que nunca existió, como de manera errónea y tergiversada se ha utilizado por el Diputado Dragos Dolanescu Valenciano.

Don Dragos no entiendo porque usted mintió, cuando todas las personas miembros de la Comisión investigadora tenemos los documentos oficiales que ha remitido el Tribunal Supremo de Elecciones, en donde queda claro que no había ningún bono comprado por el señor Felipe Salom.

También en otra manifestación que usted hizo quiero aclarar que no critiqué a nadie en la comisión el pasado lunes, hice una solicitud respetuosa para que lo que haya que investigar lo hagamos con respeto a las personas que voluntariamente se han hecho presentes a comparecer ante esta comisión y a cualquier otra. Estas personas llegan voluntariamente a colaborar, y no es justo que se les trate de una manera irrespetuosa, o que se hostiguen como si estuvieran en el banquillo de los acusados. Me parece importantísimo, como lo dije en la Comisión, que no nos basemos en suposiciones juicios, percepciones, opiniones, puntos de vista subjetivos, que chocan contra las afirmaciones contundentes que ante esta Asamblea Legislativa, han reiterado instancias técnicas y judiciales como son la Contraloría General de la República, el Tribunal Supremo de Elecciones, el Ministerio Público y los Tribunales de Justicia, quienes han investigado ampliamente nuestro caso.

Esta comunicación oficial del señor William Salom, donde se desmiente este asunto, es una demostración más de que, lo serio, es evidenciar las mentiras, la tergiversación y los deseos de engañar.

Nuestra función esencial, aunque hay otras, es el control político responsable por el bien del país, pero hagámoslo con la verdad, verificando las informaciones que presentemos, sin distorsiones, ni mentiras y sin expresiones ofensivas.

Creo que es nuestro deber dar una imagen de respeto ante todas las personas que se hacen presente ante las comisiones legislativas, que se hacen presente ante este recinto legislativo, pero también tenemos que dar tenemos que dar el ejemplo de respeto hacia todas las personas, somos profesionales, tenemos que realizar un trabajo responsable, objetivo. Somos diputadas y diputados de la Republica que representamos al país en todas nuestras manifestaciones y en todas nuestras acciones.

Ese fue el llamado y la petición que hice en la Comisión. Me vi obligada porque sentí que se estaba tratando de una manera irrespetuosa a una persona que llegó a comparecer, pero dije también que no era la primera vez que yo percibía y sentía ese tipo de manifestaciones, que también habían ocurrido en otras oportunidades.

Don Dragos, usted no me escuchó porque en el momento en el que yo empecé a hablar, usted se levantó y se retiró. Entonces quiero reiterar que a raíz de esta información que don Dragos nos hace en la comisión había que hacer la aclaración a todo el país porque si queda en el ambiente que hubo una firma falsa que nunca ocurrió, o que el PAC vendió un bono a una persona de 19 años, que lógicamente no tenía, posiblemente, solvencia como para comprar un bono de 50 millones de colones.

Creo que queda suficientemente claro que eso no fue así, y mi responsabilidad de desmentir esa situación. Gracias.

(*) Diputada Catalina Montero, Partido Acción Ciudadana.