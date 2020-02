Mexicano acusado en EEUU de espiar para Rusia sufre «persecución científica»

Ciudad de México, 22 feb (Sputnik).- El galardonado científico mexicano experto en biotecnología Héctor Alejandro Cabrera Fuentes, detenido en EEUU bajo sospecha de haber espiado para Rusia, sufre «persecución científica» porque sus investigaciones incomodan a la industria farmacéutica, sostuvo en entrevista exclusiva con Sputnik su colega Hazael Matus.

«Héctor está sufriendo persecución científica, porque su ánimo siempre ha sido que la gente del Istmo de Tehuantepec (sur) mejorara sus condiciones de vida, con sus nuevos descubrimientos y tratamientos», dijo el médico y actual alcalde del municipio El Espinal, en el estado de Oaxaca (sur).

Matus y Cabrera, originario de El Espinal, son amigos desde hace 15 años.

El galeno trabaja desde 2006 con el científico especialista en cardiología, quien ha logrado doctorados por las universidades de Kazán, Rusia, y de Giessen, Alemania, y por eso considera muy difícil creer en las acusaciones de EEUU.

«Somos amigos y compadres, él me platicaba sus aventuras y jamás, nunca me mencionó nada de esto», relata el entrevistado.

Recuerda que a Cabrera, «le gustaba caminar por el pueblo» de unos 8.000 habitantes a solo siete kilómetros de Juchitán, polo de la cultura tradicional oaxaqueña, cerca de las costa del Pacífico, «para comer tacos en el comedor de la esquina y en el mercado, nada tiene que ver con el espionaje».

El ciudadano mexicano fue detenido el domingo 16 de febrero en Miami (sureste de EEUU), acusado por el Departamento de Justicia de ese país de espiar para un funcionario del Gobierno ruso.

Según el alcalde, quien acudió a recibir apoyo consular de la Cancillería para su colega, Cabrera es muy querido en El Espinal donde atendía gratis a pacientes pobres.

«La detención nos cayó como balde de agua fría», confiesa.

Ambos intercambiaron mensajes el fin de semana de la detención porque se preparaban para una cita en el Palacio Nacional, sede del poder Ejecutivo, y residencia oficial del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Participan desde 2018 en el Proyecto de Interconexión del Istmo de Tehuantepec, una inversión de 7.000 millones de dólares para construir un canal seco ferroviario de 350 kilómetros, desde el puerto industrial de Cozatzacoalcos, en el Golfo de México, a la terminal petrolera de Salina Cruz, Oaxaca, donde ellos dos promueven centros de investigación científica.

«El martes 18 de febrero teníamos programada una reunión en el Palacio Nacional con el equipo del Corredor Interoceánico», reveló el alcalde.

Los funcionarios de ese equipo de la Presidencia encabezado por Rafael Marin Mollinedo, amigo personal de López Obrador, le preguntaron «¿Y esto, qué pasó?».

Matus les respondió: «No sé, le escribí desde el domingo 16 y ya no me contestó, hasta que el martes por la noche me llegó la noticia».

Al momento de ser detenido, Cabrera era director del Centro de Biotecnología del Grupo Femsa en el prestigioso Instituto Tecnológico de Monterrey (norte), y también desempeñaba una función en el principal hospital de cardiología de Singapur, donde residía, uno de los más grandes del mundo.

Sus principales hallazgos, según su colega, son una pomada a base de plantas medicinales para restaurar la piel, y un tratamiento para recuperar a personas infartadas sin fármacos.

Logros que incomodan

Matus relata que el padre de Cabrera sufrió un infarto y que de allí le nació la inquietud de realizar estudios de cardiología, hasta llegar a algunos de los centros de investigación científica más importantes del mundo.

A sus 30 años recibió en Buenos Aires el premio Servier 2016 al investigador más joven de la Sociedad Internacional para la Investigación del Corazón.

Colegas de la Universidad Justus-Liebig de Giessen, Alemania, lo postularon al premio Nobel por haber descubierto un protocolo de regeneración celular cardiaca.

«Ese protocolo consiste en apretar el brazo durante lapsos de cinco minutos, lo que provoca que entre en estrés por falta de oxígeno, el cuerpo responde con enzimas y productos que dan mayor posibilidad de vida al paciente infartado», resume el doctor, que eligió ser alcalde por recomendación de su amigo y llevar el desarrollo al Istmo de Tehuantepec.

Ese proceso ya se aplica en la Unión Europea, pero no pasó las pruebas oficiales en México, ni en EEUU.

«No es negocio porque la técnica solo necesita un estetoscopio, mientras un destructor de coágulos inyectable cuesta más de 1.800 dólares», indica su colega.

En cuanto a la pomada para regeneración de la piel, ya salió a la venta y cuesta poco más de 100 dólares, pero un remedio comercial tiene un precio superior a los 200 dólares.

«Ese reto comercial incomoda a las farmacéuticas de EEUU y otros países», sostiene Matus, quien es graduado como doctor en Oaxaca.

El alcalde, quien piensa dejar pronto la política, ha sido académico de varias universidades, especializado en medicina regenerativa en cirugía estética y contra el envejecimiento, asociado al hallazgo de la pomada cicatrizante del detenido.

«La persecución científica la han sufrido investigadores que no son anglosajones y son perseguidos por sus hallazgos, muchos han sufrido desapariciones y violencia, como algunos descubridores de curas para el VIH», recuerda Matus.

Junto con el detenido, proyectaban convertir El Espinal en un gran centro científico en el marco del megaproyecto de desarrollo transístmico de López Obrador.

«Ya teníamos con Héctor el proyecto de centros de investigación, hasta costos de los terrenos y cinco grandes universidades públicas y privadas interesadas», revela.

Pero Cabrera no pudo llegar a su cita en Palacio Nacional para conversar sobre el proyecto a las más altas autoridades federales.

Según el departamento de Justicia de EEUU, el científico mexicano habría viajado a Rusia para supuestamente hacer preparativos de vigilancia, y en febrero de 2020 se habría reunido de nuevo en Moscú con un supuesto funcionario del Gobierno.

Cabrera fue detenido en el aeropuerto de Miami cuando se disponía a salir de EEUU. (Sputnik)