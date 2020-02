Ottón Solís acusa a extesorero del PAC de mentir y le recuerda condena por estafa

San José, 24 Feb (Elpaís.cr).- El extesorero del Partido Acción Ciudadana, Maynor Sterling Araya señaló a Ottón Solís como el artífice de los contratos por servicios especiales que se utilizaron para estafar al Estado por más de mil millones de colones, mientras el líder político acusa que algunos utilizan al condenado por estafa de ser testigo estrella de los diputados y de algunos periodistas.

El señalamiento lo hizo durante su comparecencia en la Comisión que analiza las campañas políticas del PAC, del 2002, 2006 y 2010.

Para el extesorero, la estafa se fragua desde el momento en que se establece un mecanismo donde se le cobra al Tribunal Supremo de Elecciones contratos por trabajos voluntarios.

En respuesta, en su sitio de Facebook, Ottón Solís escribió que desde el 2016 los tribunales de justicia, «después de una exhaustiva investigación de cuatro años sobre la liquidación de gastos de campaña del 2010, condenaron por estafa a Mynor Sterling y a otra persona decente utilizada por Sterling para ejecutar su trama. Los tribunales identificaron tres delitos vergonzosos (páginas 1194-1196 de la sentencia) para establecer la condena».

La respuesta de Sterling se dio ante la consulta de la diputada evangélica Ivonne Acuña “quién es la mente criminal”, quien también preguntó por el “famoso concepto de voluntariado”.

“No avalé el procedimiento, porque a mí nadie me dijo que eran servicios voluntarios y esa ahí donde está el quit del asunto, el ideólogo de cómo se usa ese concepto para manipular la información. Les voy a dar datos concretos, en el juicio, alguno de los jueces le preguntó a Ottón, cómo definía el concepto de voluntariado y él dijo que es el que se hace, donde el trabajo no se paga, ni siquiera existe expectativas de un cobro, eso dijo en el juicio, pero si uno eso con la famosa acta 18, que salió a la luz pública, Ottón que le pedían a la gente que trabajaba voluntariamente para que cobrara, son dos criterios antagónicos. Se usa este concepto para generar contratos que no están respaldos en un trabajo real”, manifestó Sterling. Seguro que ha existido mucha manipulación y afirmó que esto se venía haciendo desde campañas anteriores».

De acuerdo con Solís Fallas, los tres delitos identificados son: «i. La confección de contratos para la prestación de servicios especiales que “…contenían una serie de falsedades…”; ii. La confección de comprobantes de pago con “…falsedades groseras…”, y iii. La confección de recibos de entregas de bonos en pago por la prestación de servicios “…llenos de falsedades e imprecisiones…”.

«Los jueces no condenan la utilización de contratos por servicios especiales o que hubiese personas que, habiendo firmado contratos, cumplido con las obligaciones derivadas del mismo y recibido el pago correspondiente, decidieran donarle parte, todo o algo adicional al PAC», añadió.

De acuerdo con Solís, los tribunales, además, condenaron al PAC a pagar una multa por no haber vigilado con el debido recelo «el comportamiento delictuoso del tesorero (páginas 1268 y 1269). Ante la amplia evidencia de la estafa cometida por Sterling», el Comité Ejecutivo del PAC decidió no apelar la multa, aunque si apeló un incremento posterior a la decisión inicial.

El dirigente político resaltó que la campaña del 2010 (al igual que las del 2006 y el 2002) se había regido por las reglas de austeridad que introduje en el estatuto del partido desde su fundación.

Por lo tanto, según Solís, configurar la estafa para dotar al partido de centenares de millones de colones, cobrando al Estado dineros que no se habían gastado en campaña, no hubiese sido posible con los límites estatutarios al cobro de la deuda política con que enfrentamos la campaña.

Indicó que esos límites se eliminaron tres meses y medio después de las elecciones de febrero del 2010, a partir de los argumentos, las cartas y el cabildeo de Sterling. Ello fue lo que hizo posible materializar la estafa, tal y como lo dice la sentencia (ej. págs. 1182 y 1189).

«Me opuse férreamente por diversos medios a que se modificara el estatuto, pero a la Asamblea General del PAC se le convenció de la conveniencia de hacerlo sin percatarse de lo que se fraguaba por el tesorero del partido.

Las campañas del 2002 y el 2006 sí liquidaron y cobraron acorde con mis prédicas sobre la austeridad y con las reglas estatutarias que establecían un tope máximo al cobro de la deuda política», escribió.

Ahondó que para el 2002, la legislación permitía al PAC cobrar ¢1.243.4 millones y solo recibimos ¢354.3 millones. El PAC ahorró al Estado 889.1 millones de colones, equivalente a 2,2 millones de dólares al tipo de cambio de entonces. «No todo fue ahorrado voluntariamente. Una parte fue el resultado de la incapacidad que se tuvo para documentar todos los gastos. Pero ello mismo revela que nuestra prioridad no era cobrarle al Estado sino ahorrarle y demostrar que el dinero era un factor secundario en la política, ante una población educada y atenta a los debates y a las informaciones y entrevistas de la prensa escrita, radial y televisiva», justificó.

Recordó que para el 2006, «la legislación permitía al PAC cobrar ¢4.949.2 millones y solo recibimos ¢1.510.0 millones. En este caso el ahorro al Estado fue de ¢3.439.2 millones, o sea 6.7 millones de dólares de aquel momento. ¡Vaya clase de estafadores que renunciaron voluntariamente a cobrar $6.7 millones a los que tenían derecho!)».

No se trata de “galletas”: sin esos ahorros en esas dos campañas hoy la deuda del gobierno sería 22.8 millones de dólares o 13.000 millones de colones (sí, ¡trece mil millones!) más elevada, precisó.

«Hemos tratado con humanismo y conmiseración la situación enfrentada por Sterling. Pero desde hace casi un año este condenado por estafa se ha abocado a mentir, intentando involucrar a otras personas. Se ha dejado instrumentalizar por las enemistadas que me han generado mis luchas por la ética y contra la corrupción, para intentar liberarse de su responsabilidad», acusó Solís Fallas.

Solis denunció que Sterling «ha expuesto diversas versiones de acuerdo con las circunstancias, entrando en severas contradicciones. Primero, cuando las noticias de las investigaciones de la fiscalía comenzaron a aflorar a finales del 2012 y, según me cuentan, las autoridades del partido lo llamaron a dar cuentas, manifestó que todo estaba perfecto que no se justificaba temor alguno».

«Posteriormente, durante el juicio, declaró ante los jueces que todo se debía a numerosos errores cometidos por el Tribunal Supremo de Elecciones».

«Reiteradamente afirmó que: “…el partido siempre ha sido transparente…” (pag 295 de la sentencia), que “…ni el TSE, el Ministerio Público, el Ministerio de Hacienda, ni el OIJ, han demostrado que mi labor como tesorero del PAC, se diera un beneficio patrimonial antijurídico ni para mí, ni para el PAC, ni para un tercero…” (pag 305), que “No conozco a la persona que elaboró los contratos especiales..” (pag 306), que en su momento, cuando le pedí que atendiera a personas que tenían dudas ante las noticias que emanaban de la fiscalía, el afirma con satisfacción que “…se les explica todo ese proceso, de servicios, de contratación,…” (pag 309).»

«Su tercera versión la pone en el tapete a partir inicios de mayo del 2019 cuando afirma que el es víctima de un partido que siempre ha cometido estafa, que en las campañas del 2002 y el 2006 el PAC cobró toda la deuda política que la ley le permitía, que yo lo invité y promoví para que fuese electo tesorero por la Asamblea Nacional, que los contratos especiales los redactaron personas cercanas a mí, etc, etc.»

Ottón Solís sostiene que «esa batería de afirmaciones, todas mentirosas, lo que es evidente a la luz de sus propias declaraciones ante los jueces, es lo que alimenta a algunos diputados a atacarme y a atacar al PAC, a pedir renuncias y a conformar una comisión para investigar».

«Podrían haberle hecho tres simples preguntas: 1. ¿Por qué, desde hace 11 años cuando supuestamente lo descubrió o hace 6 años ante las tribunales cuando lo interrogaron en el juicio, no denunció todo lo que afirma ahora? 2. ¿Por qué siguió siendo no solo miembro del PAC, sino su tesorero, miembro de su Comité Ejecutivo y de su Comisión Política? 3. ¿Por qué estuvo dispuesto a estampar su firma en miles de documentos financieros, contratos, etc. si el partido estaba tan carcomido moralmente?. En lugar de proceder con esta lógica básica los amigos de ocasión de Sterling optaron por convertirlo en un vocero de la ética y en un monumento a la verdad.»

«De ese modo el condenado por estafa se llegó a convertir en el testigo estrella para algunos programas de radio, algunos medios de información y para algunos políticos. Ahora también como estafador de la verdad, en esa Comisión hoy lunes 24 de febrero, Sterling reitera sus mentiras y una vez mas contradice totalmente lo que declaró en los tribunales y lo que afirmó al partido hace ocho años cuando el país comenzaba a conocer que algo muy incorrecto se podría haber urdido dentro de la tesorería del PAC».

«Sin sorpresas, la Comisión votó en contra de una moción para convocarme a declarar sobre las afirmaciones de Sterling. Prefieren meter la cabeza en la arena y escuchar la parte que alimentó las sentencias que adelantaron desde hace nueve meses … cuanto la comisión investigadora no había ni siquiera empezado a “investigar”.

«Por este medio, lo solicito: si algunos diputados y diputados desean escudriñar mi vida pública convóquenme a una comisión o al foro que deseen. Eso si, déjenme hablar y contestar. No teman a mis respuestas, ni utilicen gritos, ademanes y sentencias para impedir que salga a flote la verdad».

«En este mismo espíritu de transparencia, no tengo objeción alguna con que el señor Sterling entregue a la Comisión Investigadora cualquier documento o grabación relativo a una conversación personal que, según indica, habríamos sostenido en años pasados», precicsó Solís.

«Finalmente, reitero mi disposición para renunciar a la prescripción, en caso que se presente acusación ante una autoridad competente por hechos relacionados con el financiamiento de las campañas del PAC», concluye.