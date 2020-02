El complot universitario o la insurrección de los docentes

En los años anteriores a 2014, era frecuente la incursión de ciertos docentes de las universidades públicas (UCR UNA UNED) en la vida pública, pero como una especie de invitación especial del equipo de gobierno igualmente del PLN, no obstante tenía más que nada un toque de academicismo. Ottón fue el artífice del PAC con fines electorales, el mismo nunca fue un genio de la política, aprovechó tres cosas: la decadencia del PLN, la caída de los dos líderes del PUSC y la pereza crónica de los universitarios por la vida política electoral (con ese caudal enorme de figuras de nuevo cuño, no maleadas por la política arrabalera, el horizonte cambió).

Usualmente el pensamiento político nació en las universidades, pero con la encarnación de PLN y PUSC en la maquinaria electoral, vino a menos: por otro lado la característica distintiva de los líderes universitarios era militar en la izquierda, los que no se colocaban ahí estaban “descomulgados”, es decir aquel intelectual que era de la derecha no tenía opciones, ni siquiera a una cátedra importante.

La caída del muro de Berlín y de la antigua URSS, prohijó el advenimiento de la izquierda más “latinoamericana”, hija de Castro, Ortega, Chavez y Maduro (Correa, Lula, Cristina, Evo), el PAC desde luego jugaba en tercera división y Ottón no se atrevía a dar el paso: el mismo era adinerado y no iba a exponer el capital familiar a los caprichos de la izquierda. Ese dubitativo no estar en nada, le costaría luego su liderazgo cuando hicieron entrada Solis, Salom y otros de corte más radical, que terminarían arrinconándolo en un sitio sin valor. Creo que Ottón lo supo, más no tenía ya las riendas en sus manos. No hubiese sido mala idea conservar un partido fuerte, yo no me fui al PAC, pero si sentí un alivio antes de la era de LGS, me parecía una excelente opción ante los desacreditados PLN y PUSC, era una tercera vía viable(sic), no obstante hubo enormes fallas. En primer lugar los palos de ciego de LGS, antiguo hombre de Oscar Arias, que llegando colocó a Mariano en la DIS negándole a sus antiguos compañeros de la UCR la promesa hecha, en segundo lugar entronizó la bandera LGBTI en casa presidencial, más que de apoyo a ese colectivo, como una burla a la mayoría de los costarricenses, nombrar un ministro luterano en el ministerio de la presidencia y echarse un pulso con la Iglesia Católica (olvidó la frase de Ricardo Jiménez Oreamuno, “en Costa Rica se puede gobernar sin la Iglesia Católica pero no contra ella”, siendo profesor de historia sale muy mal parado). Después se volvió un bufón y cuando se destapó el cementazo, se peleó contra toda la prensa y el pueblo. A LGS se le olvidó, o nunca le importó que sus electores, 1.300.000, solo 300,000 eran del PAC, el otro millón eran los humillados de Johnny. De pronto estaba ebrio de poder y bueno, hizo un hueco fiscal como jamás lo había tenido Costa Rica.

Carlos Alvarado, muy cercano a él, ganó las elecciones en segunda ronda, por des mérito del Neopentecostalismo encarnado en Fabricio Alvarado, no por méritos propios. Existe todo un andamiaje en los feudos universitarios, que son el alma del PAC, junto a algunos huérfanos de La Hormiga, La Familia, Vanguardia Popular y otros grupos pequeños de la antigua izquierda costarricense, ahora el partido es un neo comunismo o socialismo del siglo XXI, con apoyo de las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Con la creación de un departamento que iba, según palabras del presidente, a ver y unir los centros educativos, las citas de los EBAISS, las zonas de presas de tránsito, el IMAS y un inmenso montón de cosas más, que por cierto yo no le creo, ha dado la voz de alarma a la inmensa mayoría de los costarricenses. Lo único doloroso es que con esto se está acabando el PAC y regresaremos al bipartidismo de los últimos sesenta años.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es Médico