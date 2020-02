Esta Semana en la Universidad de Costa Rica. Del 29 de febrero al 7 de marzo 2020

TALLER: MÓDULO FORMATIVO INTRODUCTORIO: DANZA MOVIMIENTO TERAPIA. Inscripción abierta hasta el 2 de marzo, vía telefónica o correo electrónico. Duración: sábados 7, 21, 28 de marzo, de 8:30 a. m. a 4:00 p. m. en el Estudio No. 1, Danza Universitaria. Costo: ¢160.000 (ciento sesenta mil colones). Información: 2511-5564, correo electrónico: felipe.campos@ucr.ac.cr Página Web: https://www.facebook.com/danzaUCR/ Organiza: Danza Universitaria.

CURSO: ¿EN SU CASA HAY UNA PERSONA ADULTA MAYOR CON POCO APETITO? CONOZCA COMO BRINDAR UNA ATENCIÓN APROPIADA A ESTE RETO. Fecha límite de inscripción: 3 de marzo vía telefónica o en forma presencial en el PREANU. Duración: jueves 5 de marzo, de 8:00 a. m. a 12:00 m. en el PREANU, Escuela de Nutrición. Impartido por la Máster Patricia Sedó Masis, profesora, Escuela de Nutrición. Cupo: 20 personas. Dirigido a familiares o cuidadores de adultos mayores en el hogar. Costo: ¢12.000,00. Información: 2511-2166, correo electrónico: preanu@ucr.ac.cr Organiza: Escuela de Nutrición, Facultad de Medicina.

SIMPOSIO: USE OF AGROINDUSTRIAL WASTE FOR THE DEVELOPMENT OF BIOTECHNOLOGICAL PROCESSES. Martes 3 de marzo, de 8:30 a 11:30 a. m. en el auditorio de la , Escuela de Tecnología de Alimentos. Participantes: PhD José Pablo López Gómez, investigador, Bioingeniería Leibniz Institute for Agricultural Engineering and Bioeconomy (ATB), Alemania; PhD Joachim Venus, investigador, Bioingeniería Leibniz Institute for Agricultural Engineering and Bioeconomy (ATB), Alemania; M.Sc. Linda Schroedter, investigadora, Bioingeniería Leibniz Institute for Agricultural Engineering and Bioeconomy (ATB), Alemania; PhD Carolina Rojas Garbanzo, investigadora, Centro Nacional en Ciencia y Tecnología de Alimentos, UCR; Dra. Natalia Barboza Vargas, investigadora, Escuela de Tecnología de Alimentos, UCR; PhD Anibal Mora Villalobos, investigador, Bioprocesos Centro Nacional de Innovaciones Biotecnológicas. Será en idioma inglés. Cupo: 60 personas máximo. Información: 2511-8832, correo electrónico: natalia.barboza@ucr.ac.cr enlace: https://drive.google.com/file/d/1WFxRBwaDYKZHIRPg1fAAWVajnOYmzYg3/view?usp=sharing Organiza: Centro Nacional en Ciencia y Tecnología de Alimentos con la colaboración de la Universidad de Costa Rica, Centro Nacional de Innovaciones Biotecnológicas, Leibniz Institute.

RECITAL: VOZ Y PIANO. Martes 3 de marzo, 7:00 p. m. en la Sala María Clara Cullell, Escuela de Artes Musicales. Participantes: Zamira Barquero (soprano), Federico Molina (piano), Marcela Alfaro (mezzosoprano). Información: 2511-8545, correo electrónico: produccionartistica.eam@ucr.ac.cr Página Web: http://www.facebook.com/ConciertosEAM Organiza: Escuela de Artes Musicales (EAM) con la colaboración de la Vicerrectoría de Acción Social.

I CONGRESO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE DOCENCIA MÉDICA, SAN JOSÉ, COSTA RICA, 2020. Del martes 3 al jueves 5 de marzo en la Escuela de Medicina. Dirigido a personas del área de la salud. Información: 2511-8295, correo electrónico: branier.vilchez@gmail.com Página Web: https://emedic.ucr.ac.cr/alafem-2020/ Organiza: Escuela de Medicina, Facultad de Medicina.

CONVERSATORIO: LA IMPORTANCIA DE LA NORMALIZACIÓN EN LAS REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: UNA MIRADA DESDE DIFERENTES ESTILOS DE CITACIÓN. Miércoles 4 de marzo, 10:00 a. m. en el Auditorio del INIE Confirmar Asistencia vía telefónica. Dirigido a docentes, estudiantes, investigadores de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información (EBCI) y de la UCR. Cupo: 40 personas. Información: 2511-1415, correo electrónico: REBECA.VARGAS@ucr.ac.cr Enlace: http://ebci.ucr.ac.cr Organiza: Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información (EBCI) en el marco de la Cátedra Nelly Kopper Dodero y 30 años de la EBCI.

RECITAL: POESÍA A 6 CUERDAS. Miércoles 4 de marzo, 7:00 p. m. en la Sala María Clara Cullell, Escuela de Artes Musicales. Participantes: Amanda Rodríguez Soto (voz), David Rodríguez Soto (guitarra). Información: 2511-8545, correo electrónico: produccionartistica.eam@ucr.ac.cr enlace: http://www.facebook.com/ConciertosEAM Organiza: Escuela de Artes Musicales (EAM) con la colaboración de la Vicerrectoría de Acción Social.

RECITAL: CON VOZ DE MUJER. CANCIONES DE COMPOSITORAS EUROPEAS. Jueves 5 de marzo, 7:00 p. m. en la Sala María Clara Cullell, Escuela de Artes Musicales. Participantes: Marcela Alfaro (mezzosoprano), Tanya Cordero (piano). Información: 2511-8545, correo electrónico: produccionartistica.eam@ucr.ac.cr Enlace: http://www.facebook.com/ConciertosEAM Organiza: Escuela de Artes Musicales (EAM) con la colaboración de la Vicerrectoría de Acción Social.

CHARLA: ¿CÓMO EVALUAR EL COMPORTAMIENTO EQUINO? EXPERIENCIAS EN EL TOPE NACIONAL 2019. Viernes 6 de marzo, de 1:00 a 3:00 p. m. en el auditorio UCAGRO, Facultad de Ciencias Agroalimentarias. A cargo del la Licda. Ana Margarita Arias, estudiante posgrado, Ciencia Animal, Universidad de Florida. Dirigido a estudiantes, técnicos y productores pecuarios. Confirmar asistencia vía telefónica o correo electrónico. Información: 2511-8813 / 2511-3573, correo electrónico: luis.villalobosvillalobos@ucr.ac.cr / agueda.serrano@ucr.ac.cr Organiza: Escuela de Zootecnia con la colaboración del Programa de Extensión y Transferencia Tecnológica de la Escuela de Zootecnia (PETTEZ).

SEMANA NACIONAL DE LA ORQUÍDEA 2020. Sábado 7 y domingo 8 de marzo en el Jardín Botánico Lankester (JBL). Costo: Consulte por nuestras tarifas. Información: 2511-7939. Organiza: Jardín Botánico Lankester (JBL).

TALLER: ALIMENTACIÓN SANA Y SEGURA PARA PERSONAS CON ALERGIAS ALIMENTARIAS. Inscripción abierta hasta llenar cupo, vía telefónica. Cupo limitado: 16 personas. Duración: lunes 9, 16 y 23 de marzo, de 9:00 a. m. a 12:00 m. en el PREANU, Escuela de Nutrición. Impartido por la Licda. Cindy Hidalgo Víquez, profesora, Escuela de Nutrición. Costo:¢20.000.00. Información: 2511-2166. Organiza: Escuela de Nutrición, Facultad de Medicina.

II COLOQUIO INTERNACIONAL SOBRE HUMANIDADES, DERECHOS HUMANOS Y DIVERSIDAD SEXUAL: FAMILIAS DIVERSAS. Fecha límite de inscripción de ponencias: 15 de marzo por medio de correo electrónico. Fecha límite para inscripción de participantes sin ponencia: 5 de mayo. Fechas del Coloquio: martes 5 y miércoles 6 de mayo, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. en el Edificio Educación Continua. También usted puede inscribirse por medio de la página web: http://www.coloquiodiversidadsexual.ucr.ac.cr (las ponencias deben ser enviadas de la siguiente forma: título, autor, palabras claves, resumen, filiación institucional). Costo de inscripción: $20 (asistentes sin ponencia), $15 (asistentes con ponencia). Información: 2511-6342, correo electrónico: alvaro.carvajal@ucr.ac.cr / coloquiodiversidadsexual.eg@ucr.ac.cr Página Web: http://www.coloquiodiversidadsexual.ucr.ac.cr Organiza: Escuela de Estudios Generales con la colaboración de la Facultad de Letras, PRIDENA, EDNA, UTN, Escuela Trabajo Social, INII, CEM-UNAM ACOFI, ACAFI.

CURSOS: ESCUELA PERMANENTE DE MINIBALONCESTO. Meses de marzo a junio y de agosto a noviembre 2020, los días Martes de 3:15 a 4:45 p. m. en el Gimnasio 012, Escuela de Educación Física y Deportes. Enviar correo electrónico para reservar el espacio, ya que el cupo es limitado. Dirigido a niños y niñas de 8-10 años. Costo: ¢7.500 (IVA incluido). Información: 2511-2751, correo electrónico: andrea.solera@ucr.ac.cr Organiza: Escuela de Educación Física y Deportes.

