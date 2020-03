Acróbata Nik Wallenda cruza sobre un cable cráter activo del volcán Masaya

Managua, 5 mar (Sputnik).- El acróbata estadounidense Nik Wallenda cruzó sobre un cable de acero el cráter activo del volcán Masaya, en Nicaragua, para convertirse en la primera persona que hace equilibrio sobre un lago de lava.

«Sale del cable y entra en los libros de historia. Que increíble momento para Nik el tocar tierra en el otro extremo del volcán Masaya Volcano», publicó el equipo del artista en su cuenta de la red social Twitter.

Off the wire and into the history books! What an incredible moment for Nik as he just touched down on the other side of the Masaya Volcano! Congratulations! #VolcanoLivewithNikWallenda pic.twitter.com/osN2l1A3bB

