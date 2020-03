Inminente caos nacional a causa de la narcodelincuencia e impunidad

Mientras en otros países centroamericanos como El Salvador y Honduras endurecen las leyes penales (y como consecuencia directa disminuyen los índices de impunidad) contra las maras y delincuencia común, los ‘progres’ (retros) del PAC en el poder, como esta ministra de Justicia (y el poco efectivo Poder Judicial), hablan de considerar la cárcel para los «narcomaleantes» y «narcocriminales» (en su mayoría adictos empoderados por el Estado, no hablo de los narcotraficantes de peso) como un último recurso, por no decir remoto.

Continua el «golondrinaje» que terminó por eclosionar en la Administración de Luis Guillermo Solís: Costa Rica está en la antesala de convertirse en el paraíso total para el crimen organizado y delincuencia común de la región. Si ya no podemos controlar eficazmente la delincuencia profesional nacional («golondrinas» y los antes mencionados) ni las fronteras, en uno o dos años nuestro territorio será virtualmente «tierra de nadie» (¿o ya no lo es?) a causa de la inseguridad ciudadana y anarquía generalizada, aunque desde hace más de una década en este país domina la narcodelincuencia en cada calle, en cada barrio, en cada pueblo, ciudad, campo, playa…

¡’Gracias’ PAC, ‘gracias’ presidente Carlos Alvarado! ¡Siga en su inmensa desubicación y ceguera política, usted de estadista tiene lo que el Papa de astronauta!

No sigamos de ‘güichos’ creyéndonos los ticos con inmunidad divina ante la situación centroamericana y suramericana (Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador…): Dios ni la Virgen de Los Ángeles podrán hacer nada si nuestros gobernantes, poderes e instituciones no nos defienden (y «blindan» en lo posible) con determinación de la narcodinámica y narcodelincuencia de esta parte del mundo, sólo dolor y muerte conseguirán para el pueblo costarricense (sicariato, secuestros, extorsión, robos, asaltos; epidemia de feminicidios al azar, «por deporte», como en Ciudad Juárez, México, con sello del crimen organizado; más muertes de inocentes en fuego cruzado por luchas de territorios narcos, etc.).

Ante esta indefensión total por parte del Estado, al ciudadano sólo le queda armarse legalmente (y, deploro, ilegalmente) para defender sus bienes y a los suyos,. ¡Hasta las etnias indígenas del sur del país están tomando control de su destino!

A través de esta humilde excitativa ciudadana llamo a la cordura, sólo me baso en la realidad al hablar con cientos de compatriotas descontentos y sumidos en el temor cotiano. Porque ante un fenómeno climático o sísmico destructivos, suele declararse «estado de emergencia nacional»: si este Presidente fuera sensato ya estaría decretando esta medida extraordinaria, pues, repito, es más que pasmosa la inseguridad ciudadana y la impunidad monstruosa del Poder Judicial e inacción del Gobierno en temas de justicia y cárceles. Las cosas están más que claras.

Defendámonos como hombres porque estos gobiernos ‘progres’ (retros) y Estado muy poco hacen y harán por nosotros.

(*) Frank Ruffino es escritor, poeta y periodista independiente.