López Obrador llama a evitar violencia en paro «Un día sin mujeres» en México

Ciudad de México, 5 mar (Sputnik).- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, exhortó este jueves a las organizaciones feministas convocantes al paro nacional «Un día sin mujeres » (también llamado «Un día sin nosotras») a evitar la violencia en las calles, durante la protesta convocada para denunciar el aumento de los feminicidios, el lunes 9 de marzo.

«Vamos a garantizar plenamente o ejercer el derecho a disentir, procurando que no haya violencia, es lo único, es una recomendación muy respetuosa, que no haya violencia, que se opte por la no violencia», subrayó el jefe de Estado en su conferencia de prensa diaria.

La convocatoria a la protesta la lanzó una colectiva de mujeres denominada «Las Brujas de Mar», desde el puerto de Veracruz (sureste), en las costas del Golfo de México, una de las zonas más azotadas por la violencia criminal, para denunciar que la cantidad de feminicidios aumentó 137 por ciento en los últimos cinco años, según datos de la fiscalía federal.

«Recomendamos respetuosamente que se manifiesten todas las expresiones, todas las corrientes del pensamiento, con libre manifestación de ideas, la resistencia civil pacífica, siempre , no a la violencia», insistió el gobernante.

López Obrador ha manifestado que en la protesta hay «mano negra» de partidos de la oposición y medios críticos de su administración, que engloba la denominación de «conservadores», contrapuestos a sus seguidores, a quienes define como «liberales», para evitar las categorías de izquierdas y derechas.

«Cuando digo no-violencia, no estoy pensando en el Estado, porque eso ya se terminó, no hay un Estado represor, aquí no hay problema, estoy pensando en que haya grupos antagónicos en la calle y pueda haber enfrentamientos, es lo único», precisó el jefe del Ejecutivo federal. (Sputnik)