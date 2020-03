Los riesgos de la democracia. (Primera parte)

Desde el año cuarenta y nueve, empieza a existir en Costa Rica una verdadera participación democrática, se comienza a involucrar a todos los ciudadanos en la vida cívica. Antes de ese años, es decir de 1821 hasta 1948, hubo una democracia “selectiva”, participaban directamente solo las clases económicamente privilegiadas, en la toma de decisiones políticas, fuera directamente o mediante nombres de paja.

Muchas veces ha surgido la pregunta de porqué hubo una revolución o guerra civil al no entregar el poder Picado (en realidad el que mandaba era Calderón Guardia) a Otilio Ulate, dado que ese tipo de jugarretas fueron moneda de curso corriente por más de un siglo y las cosas seguían su rumbo. Bueno, la respuesta es que ya en 1939 se formó un grupo de intelectuales costarricenses, que iniciaron una revolución del pensamiento político: El Centro de Estudios de los Problemas Nacionales.

Únicamente educando a la población se podía empezar un movimiento verdadero hacia la democracia efectiva. Desde luego que de esa fecha hacia atrás existía libertad, más no existía justicia ni democracia participativa. La guerra civil se dio por la ruptura de una promesa hecha por don Teodoro Picado, en 1947 y siendo el presidente de la República, de entregar el poder a quien ganara las elecciones en 1948. Ganó don Otilio Ulate, un periodista respaldado por la oligarquía cafetalera, no se le quiso entregar y el presidente Picado envió al Congreso, presidido por el señor Koberg la facultad y esta fue negativa. Ya había muchos años de lucha por la instauración de los derechos plenos, esta fue la gota que derramó el vaso. Ha habido opiniones divididas, de sí pudo o no evitarse la guerra, no hay claridad y más bien la inclinación es hacia el bando donde se formule la pregunta. Lo que sí tenían claro la mayoría de los integrantes del Centro de Estudios de los Problemas Nacionales era que sin guerra no habría cambio. La oligarquía criolla seguía mandando en Costa Rica, esa era en realidad la piedra del camino.

Una vez terminada la guerra civil, se formó una Junta Cívico Militar, presidida por José Figueres, Alberto Martén, Bruce Masís (fue paciente mío y tuvimos mucha afinidad, de él aprendí los entretelones de la guerra y la posterior instauración de la democracia).

La creación de la democracia no fue por decreto, ni por una barita mágica, fue edificada paso a paso a través de los años, y quizá nunca llegamos a obtenerla perfecta, pero sin duda una de las mejores del mundo y la mejor de América Latina. Se instauró el régimen de Servicio Civil, ya el empleado público no tenía que votar por el candidato oficial, este paso fue clave en dar a las mayorías un derecho inalienable. Apenas diez años antes, los peones de una fina tenían que votar por el candidato del patrón o ser despedidos, las mujeres no tenían derecho al sufragio: eran testigos mudos.

En 1955, un grupo de adeptos al doctor Calderón Guardia, a pertrechados por el compadre de él, Anastasio Somoza García, invadió Costa Rica para sacar a Figueres del poder (era presidente elegido democráticamente y un férreo enemigo de su dictadura), éste movimiento que se llamó “contrarrevolución” o “revolución del 55”, no prosperó, ya éramos un país en marcha y los oligarcas vieron que no se les arrebataron sus bienes, solo se les colocó en su lugar, los candidatos ya no serían elegidos en el Club Unión, eran otros tiempos.

Se cerraron cuarteles y se convirtieron en Colegios y Museos, ya no había ejército de soldados, sino un ejército de maestros y de estudiantes. Eran tiempos nuevos para los costarricenses y de ahí nacería el “tico” actual, una persona libre, que se sentía y era libre, que podía elegir su Presidente y sus diputados, sin miedo a represalias.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es Médico