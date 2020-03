Pompeo acusa a China de compartir al principio con desgano información sobre coronavirus

Moscú, 6 mar (Sputnik). – El secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, acusó a China de compartir en un principio con desgano la información sobre el nuevo coronavirus y que por eso Estados Unidos «se vio entre los rezagados».

«La información que estábamos recibiendo en la etapa inicial no era ideal y nos vimos entre los rezagados, con el problema cara a cara […] Los especialistas en enfermedades infecciosas me comentan que esto no debe funcionar así», dijo Pompeo en una entrevista con la cadena de televisión CNBC.

Según agregó, la cooperación con el Gobierno chino fue toda una decepción.

A finales de 2019, China informó de un brote de neumonía en la ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei, causado por una nueva cepa de coronavirus, que fue denominada SARS-CoV-2, en tanto la enfermedad que provoca fue llamada covid-19.

El 30 de enero, la Organización Mundial de la Salud (OMS) decretó una emergencia internacional por la propagación del nuevo coronavirus.

Para la fecha, el número de contagiados en la China continental superó los 80.500, fallecieron 3.042 y se recuperaron más de 53.700 personas.

Según los últimos datos de la OMS, el balance de muertos fuera de China asciende a 267 personas. (Sputnik)