Rescatan a 34 sobrevivientes tras el derrumbe de un hotel en el este de China

Pekín, 7 mar (Sputnik).- Los socorristas rescataron con vida a 34 personas atrapadas bajo los escombros tras el derrumbe de un hotel en la provincia china de Fujian, en el este del país, comunicaron las autoridades locales citadas por varios medios.

El hotel Xinjia Express se derrumbó a las 19.30 horas locales (GMT+8) en la ciudad de Quanzhou.

16 people have been rescued after a hotel building collapsed in the city of Quanzhou, east China’s Fujian Province, Saturday evening. pic.twitter.com/K897TJUaSu

— China Xinhua News (@XHNews) 7 de marzo de 2020