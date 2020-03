De la generación de los chupópteros a la de los parásitos

Columna Poliédrica

Soy de los que alcancé a vivir la última fase del Estado del Bienestar que ideó y concretó la denominada generación del cuarenta. Estamos hablando de un período que va desde la década del cincuenta hasta finales de la década del setenta, más o menos, del siglo pasado. Fue la Costa Rica de la mayor equidad económica que hemos vivido como nación independiente, con una clase media robusta y con una serie de instituciones trabajando por sacar a este país de la pobreza que siempre había tenido desde la colonia.

A la educación pública asistía estudiantes de todas las clases sociales. Desde la primaria y hasta la universidad, compartí con una diversidad inmensa de personas y nunca hubo la más mínima discriminación por la condición económica de ninguno de los compañeros de clase. Las fiestas de cumpleaños se hacían en las casas de habitación y allí llegaban personas de toda clase, fueron tiempos en que la solidaridad tenía un significado muy especial en la sociedad costarricense.

En la educación superior me fue posible observar la inteligencia y talento de personas que si hubiese sido por su condición económica, jamás habrían asistido a un aula universitaria. Entre todos nos ayudábamos, no solo en las exigencias académicas sino también en las premuras materiales, se compartía de todo y ello nos marcó hasta el día de hoy en que nos reunimos de vez en cuando.

Solo el que vivió esta época a la que aludimos puede darse cuenta del deterioro que hemos tenido como sociedad. Lejos de seguir ensanchando aquella clase media que generaba equidad económica y social, vinieron tiempos y personas que se han dedicado a reducirla a su mínima expresión. Lo mismo ha venido sucediendo con las instituciones que, a pesar de los pesares, han permitido la movilidad social a lo interno de la sociedad costarricense.

La generación a la que pertenezco ha visto pasar la historia y ha sido cómplice del deterioro que ha tenido la sociedad costarricense. Ante los grupos de interés que han propiciado que seamos el país más desigual de nuestra América Latina, no solo nos acomodamos sino que no hemos ofrecido una verdadera resistencia; en otras palabras, hemos contemplado en primera fila como unos se aprovechaban del modelo anterior, lo desarmaban y construían otro para favorecer únicamente a sus intereses.

Esa actitud nos dejó en medio de la generación de los chupópteros y de la denominada de los parásitos. De las características de la primera ya hemos escrito en otras columnas, pero de la segunda solo hemos dado algunas pinceladas y su denominación no necesariamente tiene que ver con el argumento de la película del coreano Bong Joon-Ho. El parásito está dispuesto a estar el tiempo que sea necesario usufructuando de otras personas y puede ser que esa conducta se mantenga durante el resto de su vida.

Para la generación de los parásitos el tiempo no importa, son atemporales. Pueden exprimir a sus abuelos y padres hasta que mueran, ya que no les interesa hacer vida independiente. Como nada les ha costado en la vida, su conducta normal es querer las cosas con el mínimo esfuerzo posible, se trata de una actitud que los lleva a no joderse mucho, como dirían nuestros mayores. Aquello de que todo cuesta en la vida quedó atrás y ahora se espera que todo sea regalado.

La generación de los parásitos no tienen en su código de conducta lo que antes llamaban pagar el derecho de piso. Buscan ascender lo más posible en el menor tiempo posible, aunque ello signifique cometer errores que puedan perjudicar al mayor número de personas. El irrespeto de los parásitos es tal, que llegan a olvidar quienes son las personas que les han permitido seguir viviendo, desarrollarse y ascender a donde ahora están.

El parásito es tan estúpido que olvida su vínculo con aquellos de los que usufructúa. No repara en que las personas al igual que los puestos somos temporales, finitos, que se terminan en algún momento; es decir, que las personas mueren, que los gobiernos pasan y que los puestos son temporales, se terminan. Ojalá que todos entendamos, en especial la generación de los parásitos, que somos finitos y que nuestro fin, como decía Heidegger, es la posibilidad que siempre está con nosotros y nos acompaña siempre.

¡Al buen entendedor pocas palabras!

(*) Andi Mirom es Filósofo

andimirom@gmail.com

columnapoliedrica.blogspot.com