La violencia en los territorios indígenas requieren de un decreto de emergencia

Pesar y frustración es lo que siento, lo que sentimos, frente a hechos que con justicia valen la protesta airada. Me refiero a las incesantes violaciones a los derechos humanos de nuestros Pueblos Indígenas. El 24 de febrero último, Jerhy Rivera Rivera, dirigente indígena de la zona de Térraba, fue asesinado a causa de las legítimas luchas de su pueblo, casi un año después del salvaje homicidio de otro de sus consecuentes dirigentes: Sergio Rojas. ¡Ya no más! ¡Basta de tanta y abyecta impunidad a los colonizadores!

Respetuosamente hay que llamarle la atención a don Carlos Alvarado Quesada, presidente de la República, para que ponga sobre su escritorio la cuestión indígena con el ribete de emergencia nacional. No debemos seguir alimentando la hipocresía de tener derechos humanos para la exportación y otros para consumo local. No podemos seguir señalando a otros países si somos ciegos en el nuestro. En Costa Rica hay ciudadanos de segunda categoría, arrinconados y discriminados.

El etnocidio continuado de los Pueblos Indígenas, ya de muchos siglos, no se ha detenido y Costa Rica debe reparar ahora sobre tanta doblez. Cuando digo “Costa Rica” me refiero a todos “nosotros”, y por “nosotros” entiéndase en este texto a los deudores históricos, a los habitantes de la tierra costarricense, que de generación en generación (siglo tras siglo) han transmitido las dos perversidades mayores heredadas de la colonia: el racismo y la exclusión económica-cultural de los Pueblos Indígenas.

La colonización-usurpación de finqueros no indígenas en los territorios supuestamente autónomos, ha tenido giros temidos y advertidos con los asesinatos de Rojas y Rivera. El Estado en su conjunto ha adolecido de claridad jurídica, política y administrativa para proceder al desalojo legal de los factores no indígenas en los territorios indígenas. El Estado, el gobierno en particular, ha sido incapaz de cumplir con las medidas cautelares que le impuso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues en ella se obligaba a proteger a los Pueblos Indígenas Brörán y Bribri de Salitre, provincia de Puntarenas, exhortando a las autoridades de ese mismo Estado a tomar las medidas pertinentes a fin de tutelar la vida y la integridad personal de los ciudadanos indígenas.

La protección real de los Pueblos Indígenas han resultado un fiasco. Son una mancha para el Estado y la sociedad costarricense. Si pudiera proponerle algo al Presidente sería que él decretara una emergencia nacional y convocara a un conversatorio nacional que involucre a toda la sociedad costarricense. Es un problema de todos. Violar los convenios internacionales sobre la materia es mancillar la Constitución Política y nuestra decencia. Dejemos de ser hipócritas. Que la sangre de Sergio Rojas y Jerhy Rivera no se hayan derramado en vano. Que a la justicia sean llevados los criminales y se frene en seco la arremetida de los violentos finqueros.

(*) Allen Pérez es Abogado