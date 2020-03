Los riesgos de la democracia (3era parte y final).

Hemos entendido que ninguna democracia es perfecta ni se puede formar por decreto. Una democracia es la suma de muchos factores, históricos, étnicos, genéticos, idiosincráticos etc.

Se forma en un lapso determinado de tiempo: hace apenas cincuenta años que un negro no podía entrar a un bar de blancos en EEUU, el país que se supone ser la viña de la libertad, donde se cosechan las uvas de la democracia (ya no las uvas de la ira, Steinbeck dixit). He podido intuir (no soy antropólogo) que la conquista de América dejó huellas acorde a la región de donde provino el conquistador y quienes le acompañaron. Juan Vásquez de Coronado: Costa Rica, Pedrarias Dávila: Panamá y Nicaragua. Hay una especie de huella imborrable en los pueblos.

Una vez armada en Costa Rica la República tal como la conocimos, fue poco a poco cambiando, se hipertrofió el aparato estatal con duplicidad de funciones y con instituciones cuyo único fin fue crear clientela política. Fue convirtiéndose en un momento determinado en una democracia ingobernable porque sencillamente todo mundo mandaba y nadie mandaba.

Los sindicatos asfixiaron a las instituciones y el robo descarado de algunos sectores de convirtió en meta de algunos (muchos) políticos, deseosos de hacer fortuna con el erario público. A partir del abortado “Combo ICE”, el descaro no tendría límites y el cinismo se convirtió en una manera de hacer política y de enriquecimiento ilícito, cuyas investigaciones terminaron en confusión: préstamo España, caso Finlandia, Ice Alcatel, Fischel CCSS, Crucitas, Trocha, Cementazo etc etc.

¿Cómo no ha muerto antes nuestra democracia? Quizá por comodidad nuestra, preferimos ir a birriar y chifrijiar que pensar, utilizamos el dicho: “Todos son iguales”, para sacarle el lomo a la responsabilidad histórica.

Hoy, cuando vemos lo impensable, un Presidente cuestionado por una base de datos oculta, cuyos fines podrían ser angelicales, pero son ilegales e inmorales. ¿Cómo pretende un gobierno agónico que le creamos?

De todas maneras no estoy acusando a Carlos Alvarado, ya dirá la Fiscalía lo que ha sido este enredo que nos creamos (nosotros por confiados y otros por abuso de confianza), la Asamblea tendrá que aclarar demasiadas cosas, especialmente la fracción del PAC si no desea desaparecer como partido.

Estuve escuchando unas personas que tratan de aplacar la ira pública, ojalá se pudiera, pero no se puede, nos están matando a las mujeres inocentes, nos están asesinando muchachos por luchas de cárteles, nos están matando inocentes por un celular para comprar piedra y encima los últimos dos gobiernos echan ese montón de delincuentes afuera a golondrinear y seguir robando y matando, ahora se nos viene el mundo encima con este último escándalo y aparecen los fariseos en el gobierno y en la política, rasgándose las vestiduras y huyendo de la justicia.

¿Cómo puede pedírsele calma a este pueblo humillado? ¿Es que acaso los 4.800.000 ciudadanos que estamos por fuera somos de segunda clase? No, no podemos estar callados, ni tranquilos, ni nada que nos devuelva la cordura y la pérdida de confianza en ningún político. La democracia está muy gravemente enferma, está moribunda, no podemos confiar en nadie porque los mal llamados “líderes”, “políticos”, “líderes sociales” y otras yerbas no hacen más que aumentarnos el descontento.

El fantasma del totalitarismo recorre el mundo, el fascismo disfrazado de ecologista, de bolivarianos, de izquierdistas, de generistas, de aborteros, me recuerda la primera y segunda década del siglo XX, sólo nos falta el crash provocado por el coronavirus de Wuhan, para cerrar la escena y darnos cuarenta años de infierno.

¿Sobreviviremos en nuestra democracia? No lo sé, espero que si, pero no se cuál sería la fórmula para conseguirlo.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es Médico