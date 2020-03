Cuento de Frank Ruffino: La nostalgia de ‘África’

A mi hermana Estrella García, protectora de los gatos del barrio, aves y otros desamparados.

Le había visto apenas en el parquecito del barrio. Un hombre de unos sesenta y cinco años, alto y flaco, de rostro anguloso y barba descuidada, ojillos supuestamente negros de mirar profundo e inquietante, que, desde sus cuencas hondas, parecían escudriñarlo todo sin ser vistos; cabello entre castaño y canoso hasta los hombros que le cubría siempre medio rostro, desaliñado como todo su conjunto: camisa verde oliva de manga larga hasta casi los nudillos. ¿Ocultaría alguna señal inquietante en sus brazos, alguna señal que me pudiera revelar en definitiva un aspecto horrible de su peculiar persona? Iba la prenda con las faldas por fuera de un viejo pantalón militar roto, dejando ver sus dos rodillas blancas y filosas. Ese, casi su «uniforme» en las cuatro o cinco ocasiones que coincidí con él.

Buscando ser un buen vecino, en un primer encuentro casual en el supermercado del oriental de la esquina quise saludarle y presentarme, mas, teniéndolo casi de frente el tipo nunca fijó su atención en mi gesto de la buena voluntad. El hombre siempre estaba exclusivamente pendiente, con obsesiva visión de foco, en alguna que otra mascota suelta por ahí, y así iba como un sonámbulo, a ciegas de su entorno, con pasmosa tiesura lineal de robot hacia su objetivo. Solía portar una pequeña mochila de campaña, de donde extraía alimento en granos, y de vez en vez abría una lata de atún y convidaba a algún minino, dependiendo de la atracción que éste ejerciera en su aparente sentido estético gatuno. Aunque excéntrico, la mayoría de amantes fanáticos de animales lo son, de tal manera la manía ociosa de este individuo, entrando casi en la ancianidad, no dejaba de ser motivo de exaltación o atención desmedida para los del barrio.

Contaban las vecinas (que todas las tardes de buen clima se reunían a tertuliar en las áreas comunes del complejo) el tipo había sido soldado destacado en combate y condecorado por su valentía en la Guerra de Corea. Eso aseguraban justificándolo, y hasta mostraban un tonto orgullo patriota: «Milton Palmer será extraño y retraído, pero es un héroe», convenían todas.

No lo sé yo…

En una tarde calurosa de estío, colgaba en el tendedero de mi diminuto balcón ropa blanca de cama, cuando le escuché hablar con la desconsolada África, casi en un monólogo siniestro que debió alertarme del desenlace poco convencional, humanamente hablando. Porque, no me digan ustedes que antes de tomar crueles decisiones en este sentido, uno preferiría espantar, perder lejos o entregar al municipio o cualquier otra institución a un animalito que, por una razón o por otra, nos reporte molestia y tedio existencial.

-Gata chingona del Congo, te recojo de la calle donde eras una cualquiera, y echo comida, despreciándola con lo cara que está, y no paras de maullar como Juana «la loca» dando la lata. ¡Cabrona! ¡Te patearé el trasero por malandrina con quien te acoge hospitalariamente!

(Maullidos de incertidumbre…).

-Y sigues tú, malnacida don nadie, no conoces los conceptos «agradecer», «comprensión» … En mi otro edificio despaché a siete u ocho por el estilo. Hasta que un día, ataron cabos, y no pasó mucho tiempo para percatarme, por boca de un inocente niño autista, me habían endilgado el mote de «el matagatos», vecinos lo mismo que tú: incomprensivos, malagradecidos, porque alimentaba a sus mininos hambrientos, sólo que jugaron de guapos conmigo creyéndose unos tigrazos, abusaron de mi bondad y pasaron la raya, la delgada y casi invisible línea al irrespeto total, como ahora lo haces tú. ¡Asco dan seres así!

Y en efecto, por lo que apuntaba en su patético «diálogo», este loco había huido de su antiguo barrio cuando recibió una citación de Protección Animal. Según contaba, «alguna maldita rata del bloque» le había denunciado anónima y cobardemente.

-¡Un año de cárcel por librar al mundo de cada uno de esos despreciables gatos! ¡Y nunca supe el porqué de esa traición! -le dijo a la desapercibida y asustada gata.

Y el supuesto ex soldado iba aumentando paulatinamente el tono de su rabia incontenible. Ante esas confidencias espeluznantes, yo callaba, arrasado de miedo, deseando África tuviera alguna salida posible en la azotea del piso 911, pero no: nadie sobrevive a una caída de por lo menos treinta metros.

– ¡Aborto del mismo Satanás, hechicera que equivocó el mejunje y se lo tomó ella misma, ¡borracha!, ¡no deseo perder los estribos sobruja!

(Maullidos de recelo…).

– ¡Ay, siento no soy yo, no soy yo de ninguna manera pantera maluca! Vas a terminar como mi Cleo, que no paró de hablar las veinticuatro horas del día durante treinta jodidos años de matrimonio… Yo no lo quise hacer, me nublé y empezaron las voces punzantes en mi justiciero cerebro indicándome el camino…; mas, ya sabes, en circunstancias así no queda más opción y era pertinente actuar para no volverme loco, cumpliendo devotamente el mandato de los ángeles. Y después estaba dura de roer…

En ese instante no entendí lo que quiso decir con «roer», pero a poco, la progresión de los mismos acontecimientos de aquella tarde-noche hicieron desentrañara el misterio…

– ¡Mala suerte nena traidora, mala suerte, me lo temía, aunque contigo seré más directo y sin aplicarte la tortura liberadora del alma de los seres que rinden culto al Diablo, aunque la mereces, de ser hervida lentamente en aceite! -sentenció, como si la gata entendiera de tú a tú sus obsesivas reglas morales de ex combatiente de la guerra en Corea.

Sin embargo, no existía oportunidad para África: la decisión ya estaba echada desde el mismo día en que, de seguro, le avistara en uno de los rellanos del nivel 6, mirando fijamente una puerta que nunca abriría. No me quedaba duda se trataba de un ser demente, maligno y retorcido. Pero yo callaba, ni osaba moverme, siquiera respirar a causa del terror, consumiéndome totalmente bajo los pies del verdugo desquiciado, como expectante de aquella escena terrible que muy pocos pueden llegar a relatar…

(Maullidos enloquecidos de pavor…).

– ¡Chitón malandrina!

Con un sobresalto, escuché como el nuevo vecino abría la recámara de su arma. Creí percibir, el sonido provenía de una escopeta de munición calibre 12 de acción de bombeo… Cargó un solo cartucho y oí el esperado «clic», por lo que supe el cilindro de doce perdigones de plomo había pasado el retén del cargador y estaba listo. Luego empujó la corredera hacia sí y haló al frente para cargar la recámara. Al rato, tras oírle orar entre dientes, gemir y hablar en lenguas, percibí un «plum» ahogado, sin duda valiéndose de silenciador, seguido de un horroroso maullido de la gata del nivel 6, la amada África de doña Francisca, la solitaria y vieja viuda internada desde hacía dos semanas en el hospital, tras un ataque cardíaco.

África sólo estaba deprimida sin su ama, buscaba el cariño denodado de la noble y dulce Paquita, como le llamaban todos con cariño, especialmente los niños que de vez en vez recibían de sus manos un generoso manojo de caramelos.

Lo dramático de este crimen, es que el animal, a último momento de ser apuntado, empezó a correr por el patiecillo del loco dificultándole asestar un blanco móvil, pero eran una docena de plomos abriéndose hacia ella y uno o dos de los perdigones le habrían dado. Herida de muerte, instintivamente África acometió una huida desesperada en la búsqueda última de su dueña saltando desde el noveno piso. Su cuerpo convulsivo, y chillando, pasó frente a mí, hasta acabar allá abajo, en el planché trasero del bloque donde por fortuna en ese momento no se encontraban allí niños ni viejos, como suelen recrearse en ese lugar que da a un amplio jardín del condominio y al área de playgrounds, canchas deportivas y piscinas.

Escuché al monstruo bajar con una calma tenebrosa, temiendo yo, esos pasos de sus botas con casquillos de medialuna en sus suelas, y que producían un ruido como de toque de tambor metálico, fúnebre y siniestro, se volvieran y dirigieran a mi puerta tras una víctima más gorda.

Nunca amé tanto a mi pequeño periscopio casero de observación que había fabricado hacía treinta años en la clase de artes industriales: en el piso del primer nivel tomó del rabo a la pobre, sangrienta y deformada África, la puso en una bolsa tan negra como ella y se dirigió con pasos profesionales al ascensor, pitillo clavado en su boca viperina y repulsivo bigote, desarreglado y abultado, echando placenteramente humo a más no poder, y recordé a esos capos mafiosos jugando póker en los garitos, mientras toman whiskey planeando sus crímenes. Luego, en su apartamento, que para mí ya alcanzaba la funesta categoría de «casa de los horrores», por varios minutos le escuché reír perversamente, a ratos gimiendo, ora rezando y citando versos del Libro de Proverbios, pero indefectiblemente maldiciendo a la desafortunada África, la preciosa gata de grandes ojos amarillos que según él había buscado aquel destino inexorable y fatal.

Una hora después olía a guiso, a guiso de algo que nunca habían detectado mis nerviosas narices: no era pollo, ni ternera, ni oveja, ni pescado…

¡Era carne de gata!

No sé lo que hice, pero ese mismo día acepté la pinche oferta de un viejo comprador de mi piso y me largué lejos.

**

