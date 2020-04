COVID-19 y leyes. Alquileres

Esta pandemia es una cosa demasiado seria. Requiere medidas excepcionales. Nos terminaremos de arruinar, sin dudas. Pero se requieren medidas congruentes, no meras ocurrencias. No leyes injustas, desproporcionadas.

Hay que salvar a la gente, sus vidas y sus haciendas. Lo primero es complicado y caro, mas tendrá prioridad y simplemente se hará, cueste lo que cueste. Lo segundo es más difícil de manejar. Entra el debido equilibrio equitativo en las afectaciones.

La Asamblea Legislativa se convirtió en la casa de los sustos. Pululan las ideas. Casi todos allí van de la mano, entre ellos y con el Gobierno. En realidad así políticamente no se arriesgan mucho. Supongamos buena intención en todo, pese a que ello es un pecado mortal de inocencia imperdonable.

Lo cierto es que andan por allí ideas respecto de los arrendamientos de casas y locales comerciales. Nada menos que se autorizaría a los arrendatarios a no pagar durante meses, que nada impediría luego que se prorroguen y además se suspenderían los desahucios. Por más requisitos que se pongan, las cosas casi nunca funcionan correctamente. Ya, desde ahora, el mensaje está mandado. Ya los arrendatarios comenzarán a entrar en mora. Y son platas que nunca se recuperan.

La medida tiene visos de irrazonabilidad absoluta. Supone que todo propietario es multimillonario y que puede pasarse toda la pandemia sin los respectivos ingresos. No se percatan los políticos de que hay cualquier cantidad de personas para las que esos ingresos son sencillamente esenciales. ¿O tienen estudios que demuestren lo contrario? O sea, corrongos: hay que escoger a quienes se arruina, a quien se salva. A castigar al que se esforzó, al que ahorró. Probablemente se parte de que la propiedad es un robo.

Estas situaciones tienden a nublar el cerebro. Y lo peor de todo es que se va a una velocidad que descarrila a cualquiera. Todos quieren lucirse con iniciativas. No alcanzará el bronce para hacer tantas estatuas.

Estoy totalmente seguro de que las motos y los delincuentes matarán este año cien veces más gente que el Corona de turno. E igualmente seguro de que más rocos cacrecos morirán de sustos y angustias diferentes a las del virus..

Cuando el Estado sacrifica a unos pocos en beneficio (supuesto) de muchos, sencillamente debe indemnizar. Vendrán toneladas de procesos.

El arriendo de inmuebles, por muchas razones, no es un buen negocio. El Estado lo ha venido afectando. Ahora podría dejarlo como hueso blanco. El Estado no tiene derecho a alterar los contratos en curso, simplemente escogiendo a cuál de las partes “salva”. Hay otros mecanismos disponibles. Si el Estado quiere intervenir, no tiene derecho a escoger a la libre la solución.

(*) Mauro Murillo A. es Abogado