Tenemos un gobierno bipolar

Columna Poliédrica

Este gobierno es bipolar, como algunos de los que están en su toma de decisión. Al igual que el gobierno de Luis Guillermo Solís con el huracán Otto, las acciones que han hecho para atender la emergencia del COVIC-19 ha sido adecuadas y responsables; sin embargo, no se puede decir lo mismo en relación con su política económica, ya que esta ha sido en favor de los grupos económicos más poderosos y con la complicidad de los otros partidos políticos. Ninguno se salva de esta última afirmación.

En esta columna se ha insistido en que al sector asalariado se le ha cargado la mayoría de los impuestos que rigen en este país. Se trata de una realidad que ha sido promovida por el Partido Liberación Nacional (PLN), por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y ahora, por el Partido Acción Ciudadana (PAC); no obstante, no se puede olvidar a los partidos de menor calado que, en uno u otro cuatrienio, han permitido que la estructura tributaria recaiga sobre la clase trabajadora. No hay cara en que persignarse.

Los políticos en el gobierno y fuera de él, no pueden seguir actuando bipolarmente. Basta ya de legislar y gobernar en contra de la mayoría de los habitantes de este país, ya el común denominador de los ciudadanos no aguantan más; digámoslo de una forma directa y clara, si siguen restringiendo la posibilidad de consumo de las personas, la economía costarricense no solo se va a desacelerar, sino que va entrar en una depresión de consecuencias inimaginables.

A los que tienen cobrarles y ponerles un impuesto es a los capitales que, un año sí y otro también, han declarado cero utilidades. El Ministerio de Hacienda y los ministros que han pasado por ese ministerio, tienen y conocen la lista de estas empresas; sin embargo, históricamente no han querido o les da miedo hacerlo, simplemente porque les deben favores a estos grupos económicos o tienen intereses comunes..

Todavía más patético es observar a personas que se hacen de la vista gorda y guardan un silencio cómplice de esta realidad. Los primeros que encabezan este grupo son los periodistas, la mayoría se pliega a los intereses de sus patronos y terminan ocultando sus múltiples actos en que se evidencia su falta de compromiso con el país. Hay funcionarios públicos, especialmente los vinculados al sector financiero, que también se han plegado a estos grupos; hablamos de funcionarios del Ministerio de Hacienda y de otros vinculados al sector bancario, seguros y del mercado de valores, por mencionar solo algunos.

Unido a las instancias administrativas, hay que mencionar a las que tienen el deber de control de todas estas actividades. La Contraloría General de la República, las Superintendencias, en fin, todas aquellas instancias que conocen la situación y no hacen absolutamente nada para cambiar las cosas; no es posible que empresas reconocidas en el mercado, declaren pérdidas o cero utilidades y nadie haga absolutamente nada. Y aclaro, no es un asunto de competencias, es un tema de voluntad política.

Por eso, si el gobierno quiere ser coherente, debe corregir todas estas situaciones y si va a crear un impuesto, debe fijar la mirada en estos grupos económicos. No más impuestos para la clase trabajadora, basta ya de tanto descaro en favor de los que más tienen.

(*) Andi Mirom es Filósofo

andimirom@gmail.com

columnapoliedrica.blogspot.com