Boletín de noticias sobre la pandemia Covid-19

Haitianos huyen de Dominicana ante propagación de Covid-19

Puerto Príncipe, 9 abr (Prensa Latina) En menos de una semana más de cinco mil 600 haitianos regresaron procedentes de la vecina República Dominicana, huyendo de la pandemia de la Covid-19, alertaron hoy organizaciones no gubernamentales.

No obstante, la organización de derechos humanos aseguró que las personas continúan ‘yendo y viniendo’, especialmente en los puntos fronterizos no oficiales.

Los migrantes haitianos en situación irregular allí no cumplen con las condiciones requeridas por el Estado dominicano para beneficiarse de la asistencia social, precisó Gérald Sainvil Lubin, director de Comunicación del GARR.

Kazajistán supera los 800 contagios por coronavirus y suma la novena víctima mortal

Honduras ejecuta casi 60 por ciento del monto destinado ante Covid-19

La India eleva a más de 6.400 la cifra de infectados por nuevo coronavirus

Encierro por Covid-19 provoca aumento de radioyentes en la India

Corea del Sur suma apenas 27 nuevos casos de coronavirus en un día

Por primera vez desde el 18 de febrero no se detectó un solo caso de contagio en la ciudad de Daegu, otrora el epicentro del brote epidemiológico en Corea del Sur.

Fallecen en México por Covid-19 primeras dos mujeres embarazadas

Paraguay suma un nuevo muerto por covid 19 y otros cinco positivos

El Gobierno también limitó desde el 1 de abril los traslados no esenciales entre Asunción y el resto del país, mientras la asamblea legislativa estudia suspender los plazos electorales para los comicios partidarios y municipales hasta un año y prorrogar los mandatos de intendentes y concejales. (Sputnik)

Cuba suspende el transporte público urbano y rural a partir de este sábado por el coronavirus

Horas antes del reporte sobre la evolución de la pandemia, el Gobierno boliviano reiteró su advertencia del riesgo de una «explosión» de contagios comunitarios, por lo que decidió la contratacipon de al menos tres hoteles en La Paz para concentrar a eventuales infectados no sintomáticos o con síntomas leves.

«Con estos cuatro casos positivos hacemos un total acumulado de 268 casos reportados en Bolivia (…) pero hoy me toca anunciar el fallecimiento de una bebé de cinco meses en la ciudad de Santa Cruz (este)», dijo el director nacional de Epidemiología, Roberto Vargas, al presentar el reporte oficial por la televisión estatal.

«Todavía en el país la pandemia no se ha manifestado en su mayor magnitud. Esto no se resuelve sólo con represión, con medidas, con multas. Se resuelve con comprensión y con una manera de actuar responsable y civilizada», ha agregado.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha precisado que las decisiones que se están adoptando en en el país no tienen vocación de «molestar a nadie», sino que se llevan a cabo «para salvar vidas». «Aunque nos duela, tenemos que hacer sacrificios; estar en casa, no visitar a la familia ni a los amigos», ha dicho durante la reunión de actualización de la situación del coronavirus.

De forma paralela, se ha decretado la readecuación de algunos establecimientos para la venta de alimentos y productos de aseo, mientras que se ha paralizado la venta de aquellos bienes que no lo sean.

Más de 1,6 millones de controles en Argentina por covid-19

El presidente Alberto Fernández asumió públicamente el miércoles que el confinamiento no terminará este domingo, cuando se cumpla la primera prórroga del «aislamientos social obligatorio» vigente en el país desde el pasado 20 de marzo.

También fueron inspeccionados 1.232.738 vehículos en las carreteras de todo el país, y 2.960 automóviles fueron secuestrados al no tener justificación para circular.

El gobernador de Nueva York permitirá que personal funerario de todo EEUU trabaje en el estado

Lungu ha anunciado que, este jueves, que ha dado el alta médica a 17 pacientes que permanecían ingresados por Covid-19 y que no se han registrado nuevos casos en las últimas 24 horas, por lo que ya son siete los días sin casos de coronavirus nuevos. No obstante, Zambia ha confirmado 39 casos de coronavirus y una muerte.

Por otra parte, a estas medidas ha agregado unas nuevas directrices para los ciudadanos de Zambia, como avisarles de que lleven mascarillas, sobre todo cuando se encuentran en espacios públicos, se cubran la boca con el codo cuando tosan, se laven y desinfecten las manos frecuentemente y no se toquen las caras o se estrechen las manos.

El estado de Wyoming es el único que no tiene una declaración de desastre, pero su gobernador, Mark Gordon, ya ha pedido a la Administración Trump que apruebe su solicitud para declararlo.

«Sabemos que esto es una cuestión de supervivencia, y no nos atrevemos a fallar. Nos recuperaremos. Venceremos», ha concluido el mandatario sudafricano.

Trump afirma que se han realizado «más de dos millones» de pruebas para diagnosticar el coronavirus en EEUU

Washington, 10 Abr. (EUROPA PRESS).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este jueves que Estados Unidos ha realizado «más de dos millones» de pruebas para diagnosticar el Covid-19 en el país.

«Hoy he sido informado de que hemos sobrepasado los dos millones de test realizados en Estados Unidos», ha indicado Trump durante la rueda de prensa diaria del grupo de trabajo del coronavirus en la Casa Blanca, donde ha precisado que las pruebas son «altamente sofisticadas y precisas». Por su parte, el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, ha señalado que se realiza la prueba a 100.000 personas al día.

En este sentido, Trump ha afirmado que «otros países están observando» lo que Estados Unidos hace en el marco de la pandemia del coronavirus y que la operación de realización de pruebas para detectarlo en el país norteamericano se ha convertido «de lejos» en «la mejor y más sofisticada de cualquier sitio».

No obstante, el mandatario ha reconocido que no podrán realizarse pruebas de coronavirus masivas en Estados Unidos a medida que el país vuelva a la normalidad, pero ha aseverado que este extremo no será necesario.

«Queremos tenerlas y veremos si las tenemos. ¿Lo necesitamos? No (…) Estamos hablando de 325 millones de personas y eso no va a suceder. Otros países lo hacen pero lo hacen de forma limitada», ha señalado, al tiempo que ha sugerido la posibilidad de llevar a cabo test «masivos» en «ciertas áreas» del país.

Por otra parte, Trump ha valorado que los hospitales y los estados no deben participar del reparto de fondos adicionales propuesto en un programa económico que se agregaría al plan de estímulo económico de dos billones que Estados Unidos ha aprobado para responder a la crisis del Covid-19. El programa en cuestión proporciona préstamos para pequeñas empresas, según ha informado la cadena de televisión CNN.

Así, el dirigente estadounidense cree que hospitales y estados deberían contar con fondos adicionales, pero es algo que apoya «para la próxima fase». Los senadores estadounidenses han discutido este jueves propuestas para incorporar el programa económico al plan de estímulos.

Los republicanos buscan canalizar 250.000 millones de dólares de fondos adicionales para pequeñas empresas, pero los demócratas opinan que el apoyo a los hospitales y los estados debería incluirse en esta propuesta.

Tasas más bajas

Por su parte, la coordinadora de la respuesta de la Casa Blanca del grupo de trabajo del coronavirus en Estados Unidos, Deborah Birx, ha trasladado que las tasas de infección en algunas de las zonas que están comenzando a registrar gran número de casos de Covid-19, como Washington, Baltimore o Filadelfia, son más bajas que las tasas registradas en los primeros «puntos calientes» del país.

«Los brotes originales fueron muy grandes, pero parece que las tasas de ataque en los más nuevos son mucho más bajos que en Nueva York o Nueva Jersey», ha dicho Birx.

En esta línea se ha expresado también el principal responsable científico en la lucha contra el coronavirus en el país norteamericano, Anthony Fauci, que ha señalado que se está registrando «un decrecimiento dramático en la necesidad de nuevas hospitalizaciones».

La pandemia de coronavirus ha dejado ya 15.938 muertos en Estados Unidos, donde el estado de Nueva York ha registrado otros 779 fallecidos en el último día, lo que sitúa en 7.067 la cifra total de decesos en la región. El país norteamericano es el territorio que más casos de Covid-19 ha confirmado del mundo, casi 457.000.

África supera los 11 mil casos de Covid-19