¡Quédate en casa!

Las medidas sanitarias son la punta de lanza en la lucha contra la diseminación del virus SARS Cov 2. No podemos dudarlo de ninguna manera, la evidencia es abrumadora. Aunque sean tres “Sub tipos”, su comportamiento es igual, la transmisión es facilísima y entre los contagiados un porcentaje elevado es mortal. Es posible que China no habló a tiempo: por negligencia o ignorancia, pero su alerta fue tardía. En segundo lugar, el director de la OMS fue y ha sido de políticas contradictorias que ha contagiado a muchos dirigentes regionales y locales.

De todas maneras la historia será juez imparcial al paso de los años. Por ahora el aislamiento total es la única arma de que se dispone acompañada para el enfrentamiento contra “la peste”.

He estado viendo el asunto del aislamiento con la ya famosa “#quedateencasa”, que si, es una medida necesaria, la mayoría de los tugurios tienen viviendas de latón y láminas de zinc de escasos 16 metros cuadrados, donde tienen que permanecer en hacinamiento de seis a diez personas, en condiciones higiénicas deplorables y soportando un calor horrible típico de Abril.

¿Por qué algunos políticos nuestros roban tanto dinero? Estuve haciendo números de algunos, no todos, escándalos de los últimos siete gobiernos y de manera conservadora, concluí que se pudieron haber hecho cien mil viviendas para nuestros conciudadanos más pobres, no mansiones como las que han comprado algunos sinvergüenzas de esos e Santa Ana y Escazú, no, viviendas de clase popular de cuarenta metros cuadrados. Alcantarillado y servicio de luz y agua. ¿Estos ladrones y ladronas (para que no se resientan las pillas feministas) no habrán pensado que, sean o no creyentes, hay una infalible ley Kármica universal? ¿Es que no lograron ver que las pestes y los desastres naturales son el resultado final de nuestros actos? Nada en el Universo (paralelos o multiverso) sucede por azar y todo tiene un lugar en el binomio eterno de “causa y efecto” (esa especie de Yin Yang) que no podemos evadir). Desde las pequeñas cosas que hicimos mal, que después regresaron con intereses.

¿Cuántas fortunas se han hecho a la sombra de estos robos descarados de últimos treinta años? ¿No hubiera sido más sencillo actuar con honestidad? Si alguien toma el puesto o güeso de ministro de lo que sea, de diputado o de alcalde, se le paga cuatro años una suma bastante buena, no tiene razón para robar.

Además, generalmente sabemos que entran en carrito de segunda y salen en camioneta de lujo, pasan de vivir en Pavas a Santa Ana en condominio de lujo. ¿Cómo hacen? Todos lo sabemos, esa es la fuenteovejunezca vida de los gobernantes y los gobernados.

Hubiera sido más fácil no robar, utilizando esos dineros para darle una condición de vida más humana a los desposeídos, no hay duda. Hoy, cuando esta pandemia nos enseña que nada vale la pena, que “todos somos iguales ante la muerte”, que el aire que respiramos lo respira también el pobre más pobre y el rico más rico, que muchas veces no se puede respirar y entonces se muere: después de eso todos somas totalmente iguales.

Cuando estuve revisando las sumas posibles de los escándalos, me quedé asombrado y tuve que voltear el celular para utilizar la calculadora científica, las sumas eran imposibles de manejar de otro modo, cuando logré ver que perfectamente eran viables cien mil casas sencillas pero funcionales y con un entorno adecuado, me puse a pensar en muchos de esos pillos. ¿Estarían adormecidos en la piscina de su condominio o en su casa de playa? ¿Estarían tomando una helada cerveza o un whisky? ¿Estarían confinados con la esposa o con la querida(o)?

Seguramente, no hay otro escenario posible.

¿Creerán que por rezar esta semana que acaba se purgan todos esos delitos de lesa humanidad? ¿Pensarán que tienen comprada la vida y la salud de ellos y sus familiares?

¿Tendrán cara para pedir un voto para febrero del 2022? Seguramente que si, porque son sociópatas que creen que sus semejantes les deben. Estos días, viendo el incumplimiento de las órdenes sanitarias, pensé en los políticos, que creen estar por encima del bien y del mal.

#Quedateencasa, si pero más fácil en condominio.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es Médico.