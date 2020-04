Daniel Ortega reconoce solo un muerto por pandemia Covid-19 (vídeo)

San José, 15 abr (Elpaís.cr).- El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, aseguró que no existe un muro que pueda bloquear la pandemia tras asegurar que solo una persona ha fallecido en el país, afectada por covid-19, mientras que por otras enfermedades han fallecido más de 1200.

«Desde el 11 de marzo (cuando se declaró la pandemia) hasta hoy 15 de abril en Nicaragua tenemos reportado 1,237 personas fallecidas, de todas ellas 1 por el coronavirus», dijo Ortega.

Aseguró que las muertes se ha dado por causas como hipertensión, diabetes, cardiopatías, tumores malignos, suicidios, ahogamientos, entre otros.

«Enfrentamos la pandemia con nuestros recursos limitados, con mucha paciencia, con mucha disciplina»,resaltó al asegurar que se cumplen con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), pero de acuerdo con la realidad nicaragüense.

«Tenemos las capacidades para atender a la población», aseguró el Jefe de Estado al asegurar que «el 90% de los hospitales del sistema de salud está habilitados para dar atención a los pacientes».

Añadió que los hospitales y centros de salud incendiados en abril fueron reconstruidos y se repuso todo el equipo destruido y ya están trabajando.

«Solidaridad y condolencias para las familias que están sufriendo la pandemia; el mundo ha quedado descarnado con esta pandemia», agregó.

Según las estadísticas oficiales, divulgadas por el Gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda), en Nicaragua solo se reportaron cuatro casos positivos del coronavirus SARS-CoV-2, todos importados, con saldo de un fallecido.

«Cultivar la paz, fortalecer la paz, porque solamente un mundo en paz es lo que nos va a permitir crear las condiciones para que en este planeta no nos encontremos con situaciones dramáticas», expresó el líder sandinista.

Ortega sostuvo que en medio de la pandemia en Nicaragua no se ha dejado de trabajar, «porque si aquí se deja de trabajar, el país se muere».

El Gobierno de Nicaragua se ha negado a cerrar fronteras o decretar cuarentenas, a diferencia del resto de las naciones centroamericanas.

«Se pueden afectar grandes inversiones, grandes capitales, pero de hambre nadie se va a morir», enfatizó el jefe de Estado, acompañado por su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, así como por sus ministros.

“Solamente un mundo en paz es lo que nos va a permitir y sobre todo a los países más desarrollados crear las condiciones para que en este planeta no nos encontremos con situaciones dramáticas en países desarrollados, en donde faltan camas y faltan instrumentos médicos, simplemente porque el servicio de salud no llega al pueblo, no llega a los pobres, no llega a los trabajadores, servicios públicos que se encuentran totalmente en abandono”, indicó.

Naciones desarrolladas

El presidente Daniel Ortega señaló que si bien en esas naciones desarrolladas poseen grandes hospitales altamente calificados y con mucha tecnología, con grandes científicos, pero “¿Quién puede ir a pagar el servicio a un hospital privado?”, reflexionó.

Afirmó que con el coronavirus el mundo ha quedado descarnado y se confirma una vez más que ante esta situación de pandemia, las armas atómicas, las armas nucleares y los grandes armamentos bélicos que ostentan las naciones desarrolladas no sirven para nada, sino para causar muertes.

“¿Acaso con las armas atómicas van acabar con el virus?, con los cohetes que están desarrollando ahora en estas carrera armamentistas para conquistar el espacio y convertir el espacio en un campo de guerra para matar, para la muerte. ¿Para qué son esas armas?, esas armas no son para la vida, no son para la salud, no son para la alimentación de millones de seres humanos que perecen año con año por hambre, esas armas son para matar y se invierten miles de billones y los que invierten miles de billones saben perfectamente que esas armas no se pueden utilizar porque el día que se utilicen desaparece toda la población del planeta, lo saben perfectamente bien, en entonces para qué esa locura de invertir billones, de billones de billones en armamento”, señaló.

Ortega mencionó que la humanidad, el planeta ha vivido diversas pandemias y han muerto decenas de millones de seres humanos, incluso en medio de las guerras mundiales lideradas por las potencias.

“En plena guerras mundiales, en la primera guerra mundial, en la segunda guerra mundial ahí las epidemias y las pandemias y en medio de las epidemias y las pandemias no había alto al fuego, seguían matándose, haciéndose la guerra y estoy convencido que esta pandemia, este virus que se ha multiplicado por todo el planeta en donde ahí se que no hay fuerza alguna que pueda bloquearlos, no hay barrera alguna que pueda bloquearlos, no hay muro alguno que pueda bloquearlos, no hay, no hay manera, no multimillonario alguno que pueda bloquearlos”, reflexionó.

Ortega lamentó que los pueblos y naciones en vías de desarrollo son los más expuestos a estas pandemias, son los más vulnerables.

“Ya conocemos cómo se repiten las tragedias todos los años en los países en vías de desarrollo, desde esa migración que viene de África buscando Europa y donde mueren miles de adultos, de mujeres, de niños que se ahogan ahí en el mar, en ese hermoso mar. Ahí está Europa de cara a África, al norte de África buscando la entrada a Europa, ahí están esos migrantes, en estos momentos ahí están y que podrán hacer estos migrantes frente a esta pandemia, a cómo están los migrantes también que se mueven hacia el norte aquí (en América), muchos de ellos están enjaulados, nicaragüenses que han sido deportados cuentan la forma en que los enjaulan, los maltratan y que no hay atención de salud”, dijo.

Ortega acusó que Estados Unidos a pesar de ser la potencia económica y militar más grande del mundo en la historia de la humanidad “no tiene capacidad para darle respuesta a sus propios ciudadanos en las grandes ciudades de los Estados Unidos y la tragedia que vive Europa también”.