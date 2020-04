La reactivación económica en tiempos de la peste.

Habíamos ido cayendo lentamente en un abismo económico, desde el 2008, cuando los baby boomes empezaron su caída, empujando la crisis con su irresponsabilidad. Se tomaron todo tipo de medidas basadas en la inversión gubernamental especialmente, dividida en préstamos a empresa privada y aumentos salariales del sector público, no obstante todos sabemos no se consiguió poner fin a la crisis, tan sólo logró paliarse o demorar la muerte de la economía. Pues bien, ya lo dije en un artículo en este mismo medio, la Pandemia del Covid 19 cambiaría la economía del mundo. Hemos visto con ojos desconcertados dos fenómenos paralelos: la muerte galopando entre virus y medios de comunicación colectiva: de un momento a otro los sicarios dejaron de matar dos personas por día, le dieron espacio a la pandemia. Mucho miedo en el ambiente, más miedo que contagio, en realidad ha quedado descubierta nuestra naturaleza humana desnuda. Nuestros egoísmos y nuestros virtuosismos, hemos quedado retratados ante la historia como lo que en realidad somos. Aún falta mucho, parece que más de lo que creíamos al principio. Por otro lado vemos la inmensa e incalculable inversión económica a nivel global, en insumos, salarios, infraestructura etc etc , buscando paliar los efectos sanitarios del Covid 19.

Esta reactivación paulatina de la economía, solo podía lograrse con una catástrofe de proporciones bíblicas, como lo es la Pandemia del Covid 19. Aunque todos los economistas del mundo sabían que solo un inusitado esfuerzo multilateral podría reenrumbar la crisis económica mundial, ninguno tenía la receta a ese fin. Pues bien, la receta salió de un momento a otro sin planes previos, o al menos eso creíamos, apenas comenzó la crisis en China, comenzó la movilización de la economía.

Son millardos de dólares lo que empezó a pasar al lado, los grandes bancos tenían un enorme problema, muchísimo dinero en efectivo en sus bóvedas ocioso, que aquí comenzó el gobierno a sacar de las arcas del BCCR, para convertirlo en préstamos de apoyo a los endeudados empleados públicos. Ese mismo superávit estaba en las arcas de los grandes bancos de todo el mundo, pero los gobiernos de los países del G20 no querían darlo convertido en neo keynesianismo, enemigo mortal del neoliberalismo. Ya había escrito que el Covid 19 sería el factor que echaría a andar la economía, y no me equivoqué. Aunque hemos pagado (y aún falta mucho) un precio enorme en vidas, ya comenzó la nueva cadena de movimiento del dinero.

No creo en teorías conspirativas, son muy malas consejeras y únicamente sirven para ocultar la realidad y evitar pensar en serio. Pero es un hecho incontrovertible que la economía empezó a revitalizarse antes del Día D, o día después de la gran crisis, aunque no es evidente aún el efecto cascada, ya llegará, sin duda alguna.

Será “un New deal”, sin dudarlo beneficiará a todos los seres humanos, porque la cuarentena está beneficiando al planeta como un todo, además nos está provocando un cambio personal que no creo se haya dado en los últimos cien años, donde sabemos que lo importante de la vida es estar vivos. Ya sabemos todo lo que es superfluo, innecesario, secundario. Ha sido una lección carísima, pero sus efectos aún apenas podemos adivinarlos a lo lejos. Ya sabemos que si se puede resolver el cambio climático, podemos detener el daño diario, porque lo hemos logrado aunque fuera por miedo, miedo a la muerte y no amor al planeta.

Todo será mejor mañana, todo, porque hemos logrado ver que la vida existe y es lo único que tiene sentido.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es Médico.