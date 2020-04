La Costa Rica de los próximos años se define en los meses que vienen

Columna Poliédrica

Hay gente que no termina de entender cómo funciona la derecha en todo el mundo. Son voraces en lo que a las utilidades se refiere, cuando hay ganancias aplican la ley del embudo y siempre quieren acumular más dinero. Tal es ese deseo irrefrenable de tener, más y más, que hacen todo lo posible para evadir sus responsabilidades de carácter social. Se han inventado algo que denominan “política de responsabilidad social de la empresa” que, ni por asomo, les supone un pago similar a las obligaciones formales que evaden constantemente.

La derecha también procura, siempre, socializar las pérdidas que tienen sus negocios. Estamos hablando de ese sector que se ha enriquecido de manera exponencial a partir del primer gobierno de Oscar Arias Sánchez y que no tienen nada que ver con las microempresas. Estamos hablando de los grupos vinculados al sector financiero, sí, los de las tasas de usura y que tienen a la mayoría de costarricenses agarrados del cuello. Estamos hablando de las grandes empresas del sector exportador y de las que están en las zonas francas, las cuales pueden irse cuando consideren que ya no es rentable estar en Costa Rica.

Se trata de grupos que no tienen vergüenza para aprovecharse de los dineros del Estado cuando les va mal o hay una crisis económica. Recordemos, por ejemplo, lo ocurrido en el 2008, cuando bancos como Lehman Brothers, Merrill Linch o Bank of America, por mencionar estos, recibieron dinero público a pesar de haber sido cómplices de la burbuja inmobiliaria y del proceso de especulación financiera de esos años. Ni hablar de las calificadoras de riesgo que todavía hoy son tomadas como referencia por los economistas y financistas de siempre, Standard & Poor´s, Moody´s o Fitch´s Raitings, las cuales fueron responsables directos de la crisis del 2008 porque no hicieron el trabajo que dicen que hacen, con las hipotecas suprime.

Costa Rica no ha estado ajeno a este tipo de situaciones debido a que estos grupos han logrado asumir el poder económico e ideológico y, por medio de una serie de personajes nefastos, el poder político a lo interno del Estado costarricense. De una manera persistente logran evadir sus responsabilidades financieras por medio de mecanismos contables y jurídicos, a través de arreglos de pago y de otras estratagemas que les permite ganar y ganar más dinero para trasladarlo a paraísos fiscales y otros lugares en el exterior.

El colmo del descaro es que abogan para que el gobierno de turno los salve cuando han tenido pérdidas en sus negocios, sin embargo, cuando es necesario destinar recursos para una institución como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), se oponen ferozmente a que eso se haga. Y que ni se le ocurra a alguien plantear que se les obligue a pagarle a la CCSS lo que le deben en cuotas obrero-patronales, ya que salen con el cuento que ello haría quebrar a las empresas y se generaría desempleo.

Estamos en un punto de inflexión en el desarrollo de la sociedad costarricense. En las próximas semanas, estos grupos económicos con la complicidad de ministros, diputados, medios de comunicación y profesionales de diferente ralea, utilizando la coyuntura como excusa, van a tratar de darle otro golpe a la institucionalidad social de Costa Rica. En la mira está los negocios más rentables como la salud, la educación, las telecomunicaciones y los vinculados al mundo financiero (bancos, seguros, etc).

Nuestro país ha resistido una serie de situaciones críticas por la institucionalidad social que crearon nuestros abuelos, principalmente, después de la segunda mitad del siglo XX. Esa institucionalidad la han venido desgastando, poco a poco, al puntos que funcionarios de esas instituciones les da vergüenza decir que trabajan allí; sin embargo, toca ahora defenderla con todo lo que tenemos y enfrentar a los poderes fácticos y formales que están detrás de este proceso de desgaste.

Desgraciadamente la coyuntura nos coge con un gobierno que resultó más de derecha que los del Partido Liberación Nacional y los del Partido Unidad Social Cristiana. Con unos medios de comunicación más plegados que nunca a los grupos económicos dominantes y con periodistas que solo les interesa mantener su estatus en esos grupos mediáticos. Con una dirigencia de los diferentes grupos sociales (sindicatos, cooperativas, asociaciones solidaristas, grupos gremiales), totalmente desgastados y que no han sabido renovarse ni leer el proceso que venimos viviendo desde hace años. Y con una población que se ha sucumbido, lamentablemente, a unas ideas que, paradójicamente, se presentan como un beneficio para ellos pero que en la realidad suponen su más absoluto perjuicio.

Las próximas semanas, señores y señoras, se definirá el rumbo que tendrá la Costa Rica para los años que vienen.

(*) Andi Mirom es Filósofo

andimirom@gmail.com

columnapoliedrica.blogspot.com