Somos humanos, nada más y nada menos

Hasta la muerte del “paciente cero”, todo mundo buscaba con morbosidad a ver quién era. Yo lo supe por una colega, no pedí saberlo, me lo dijo. Pero es que alguien tenía que ser ese paciente cero, quien fuera, porque iba a diseminar el virus sin saberlo. Después de su muerte algunos periodistas se han rasgado las vestiduras, ya para que, ya no estaba él para saberlo.

La medicina ha evolucionado en el último medio siglo de manera increíble, aunque desde luego la gente se sigue enfermando y muriendo, las epidemias regresan cada cierto tiempo y algunas se convierten en pandemias. Nosotros somos los que no hemos evolucionado y el caos momentáneo nos desconcierta. Nada mejor para vernos estresados, que se nos saque de la zona de confort. Ahora estamos atravesando una época difícil, porque sencillamente la última pandemia fue hace un siglo, nuestros padres quizá o no la vivieron o eran tan pequeños que no la recordaron, nuestros abuelos, rurales como eran, la vivieron pero no fue tan caótica porque antes la gente se moría de cualquier cosa, entonces tampoco sabían claramente que había sucedido. Algunos lo estudiamos por curiosidad, porque no era materia obligatoria. Los datos que he podido realizar se corresponden grosso modo, con lo que estamos viviendo ahora mismo. Ya pasará, sin duda, pero desde luego tenemos que cambiar muchos malos hábitos de higiene para protegernos, por otro lado la posibilidad de otras epidemias está ahí a la mano. Yo no entiendo como fuimos a bajar tanto la guardia, dejamos que los movimientos de masas humanas fueran caóticos, conciertos de dos o tres mil almas brincando y echándose saliva unos a otros, ¿cómo no iba a transmitirse este virus? Llegar al aeropuerto de Tocumen en Panamá (un millón de pasajeros en tránsito por mes)o al Benito Juárez de Ciudad de México, con dos millones de pasajeros en tránsito o de destino, era simplemente una invitación a la contaminación de lo que fuera, igual sucedía con Ámsterdam, Londres, Barajas, La Guardia, etc etc ¿O es que acaso se nos olvidó que muchas enfermedades son de relativo simple contagio, como cualquiera de los otros cuatro Coronavirus? ¿De donde agarramos la gripe sino de las aglomeraciones?, pues bien, creíamos ser inmunes a todo. La gente, hace veinte años, en términos generales tan asustada por el HIV SIDA, desechó el uso de condón porque era muy molesto, y ¿qué me dicen del VPH que está en 7 de cada 10 mujeres y es muy contagioso? No, definitivamente habíamos bajado la guardia. Cuando vemos al Ministro de Salud actual, un epidemiólogo preocupado por lo que pueda suceder al bajar las medidas de la cuarentena, no es para menos, porque los humanos somos demasiado descuidados y creemos siempre que “a mi no me pasa”.

Leer mentiras en internet es lo peor que puede sucederle al género humano, hay de todo tipo de teorías a cual más de idiota, entonces entre más tonta, más viral se hace en las redes sociales.

Entre los mismos investigadores serios de la virología hay discrepancias, pero los más serios evitan ventilarlas a los cuatro vientos, como “chismosas de los lavaderos de la Carit”. No, los investigadores serios publican en medios científicos serios y poca gente tiene acceso a esa información, por eso me ha gustado la presencia del Dr. Cristian Marin Müeller, en el programa de Teletica, porque él transmite veracidad, no solo sabe sino que se nutre de investigación muy seria. Algunos otros médicos especializados también lo hacen y eso es muy bueno, pero basarse en internet es arriesgado, por la desinformación qué hay y circula libremente.

He logrado leer bastante acerca de “la gripe española”, una pandemia que se originó en EEUU o en China, hace cien años y dejó 50 millones de muertes, la información médica es interesante y los tratamientos eran igual que ahora: medidas protocolarias de higiene: lavado enérgico de manos con jabón después de tocar objetos o personas, distanciamiento social, aislamiento, cero manos y abrazos, cuidar de quitarse la ropa al llegar a casa si se estaba en aglomeraciones, uso de mascarilla para evitar en lo posible el contacto de las gotitas de Flügge, o gotículas de saliva que transportan el virus de las vías aéreas de una persona hacia las vías aéreas nuestras.

Esas medidas salvaron millones de vidas y posiblemente salvaran más millones en esta época que nos tocó vivir.

Hay algo muy importante y es vencer el miedo, hacer cosas buenas con nuestro inusual tiempo en casa: leer, orar, aprender algún pasatiempo, conversar a distancia con nuestros familiares. No se trata de no temer, no, una dosis prudente de temor es el que puede evitar que nos metamos de cabeza en un conglomerado.

Esto va a pasar, no me cabe duda, dejará huella al menos en dos generaciones, pero pasará, lo económico es secundario porque el dinero va y vuelve, por ahora lo primordial es estar vivo, vendrá una nueva era donde habremos aprendido la más valiosa de todas las lecciones: somos humanos, nada más ni nada menos.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es Médico