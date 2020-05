Las cosas no pasan por casualidad

Columna Poliédrica

Se han dado varias situaciones que merecen ser comentadas y que sería inoportuno hacerlo posteriormente.

1) Las acciones sanitarias en relación con el COVID-19. Lo habíamos manifestado en otra columna, resultaría mezquino desde cualquier punto de vista no reconocer que se han hecho las cosas bien en este tema. Las autoridades gubernamentales y las de diferentes instituciones públicas han estado a la altura de las circunstancias. Dichosamente la institucionalidad pública, especialmente la de carácter social, ha mostrado su importancia para toda la sociedad costarricense. Ojalá que no olvidemos esto para lo que viene.

2) La encuesta que mostró como resultado un repunte de la imagen del gobierno. Relacionado con el punto anterior, es lógico que si se han hecho las cosas bien en relación con esta emergencia, haya una mejor imagen ante la población debido a esta circunstancia. Eso hay que entenderlo y este repunte no puede generar que la politiquería de siempre, venga ahora a obstaculizar las acciones que se han realizado o las que faltan por realizar. Hay que tener la inteligencia y distinguir las cosas.

3) Las medidas económicas que se avecinan. Así como se reconoce que se ha actuado bien en materia sanitaria, hay que decir que no ha sido lo mismo en lo económico. La política económica del actual gobierno ha sido totalmente en contra de los sectores más desfavorecidos y en favor de los grupos con más recursos económicos, en este aspecto el Poder Legislativo ha sido cómplice del gobierno, no solo en lo legislado en materia tributaria sino en lo atinente al aspecto financiero. Resulta impresentable que quieran poner más impuestos indirectos y que por el contrario se desestime los impuestos directos, así como volver a ver a otro lado cuando se trata del cobro efectivo de aquellos impuestos que no son cobrados por triquiñuelas de tipo contable y legal que realizan los grandes capitales de este país.

4) La elección de la superintendente de pensiones y la reelección de la Contralora General de la República (CGR). Este tipo de nombramientos forman parte de un gran engranaje de personas en puestos clave para los grupo económicos que, realmente, tienen el poder en Costa Rica. Rocío Aguilar ya mostró su sesgo siendo Ministra de Hacienda y no se puede esperar nada diferente de su gestión en la SUPEN, hará lo posible para perjudicar a los empleados públicos; por otra parte, nunca ha habido una contralora más plegada a los grupos financieros y que realice más coadministración que la señora Martha Acosta, su descaro es tal que resulta intolerable su constante intervención en la administración pública y los empleados de la CGR: si te vi no me acuerdo.

5) La salida del Rector de la Universidad de Costa Rica (UCR) y la incertidumbre de la institución. El peor rector de la UCR de todos los tiempos se llama Henning Jensen Pennington (HJP), sin duda alguna. Su gestión se caracterizó por administrar esa universidad en contra de los intereses de la propia institución, se plegó a los designios del gobierno de turno, perjudicó a los trabajadores universitarios para congraciarse, según él, con las demandas de los grupos económicos y pensando que se lo iban a reconocer. Su gestión y la de sus Vicerrectores ha sido tan nefasta, que ha terminado saliendo por la puerta de atrás y promoviendo una vergonzosa jugada política que ha sido legitimada por el Consejo Universitario de esa institución. Lo anterior se ha unido a una actitud de absoluta incompetencia del Tribunal Electoral Universitario (TEU), encabezado por una Presidenta que no sabe nada y por unos miembros que dejan mucho que desear. La principal casa de enseñanza superior de Costa Rica en los últimos ocho años ha dejado mucho que desear y esa realidad tiene nombre y apellidos.

6) La elección del Presidente de la Asamblea Legislativa. Uno se alegra que se haya sido elegido, por primera vez, a un afrodescendiente; sin embargo, el problema está en las posiciones que ha tenido el señor Cruikshank y su grupo parlamentario. No solo se han plegado a los grupos económicamente dominantes en su afán de destruir la institucionalidad pública, sino que se han opuesto a la legislación que reivindica los más elementales derechos de las personas. Se trata de un conservadurismo obtuso cuyos nexos con el poder económico no es nada nuevo aquí y en otros países. La fertilización in vitro, por mencionar un solo ejemplo, sería una utopía sino fuera porque hubo personas que dijeron no al pensamiento oscurantista de algunas de estas personas.

Todos estos hechos y las valoraciones que he hecho en relación con cada uno de ellos, tienen como punto de intersección la definición que se hará en los próximos meses del destino de la sociedad costarricense. La manipulación que se va a intentar de la población será intensa y procurará legitimar una serie de acciones que ya fueron anunciadas por los poderes fácticos de este país; por el contrario, hasta la fecha, los grupos que están en la acera contraria no han podido neutralizar esta realidad y esto genera una gran desventaja en la batalla que se avecina.

La Costa Rica de los próximos años, lo reiteramos nuevamente, se definirá en los próximos meses.

(*) Andi Mirom es Filósofo

