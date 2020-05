Costarricenses responden a Bukele por criticar política exitosa contra Covid-19

San José, 6 may (Elpaís.cr).- Ciudadanos y políticos reaccionaron con enojo por la declaración del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, por el manejo en Costa Rica de la pandemia causada por la Covid-19.

En las últimas horas, Bukele, en un Tuit, replicando lo dicho en su discurso, dijo que “Costa Rica da la percepción de haber aplanado la curva, pero lo único que están haciendo es que han disminuido el número de pruebas diarias”.

La deposición del mandatario salvadoreño en la red social ha generado durante la madrugada de este miércoles una colección de críticas y hasta insultos en diversas plataformas de comunicación por Internet.

«A un aprendiz aventajado de dictador no le basta con usar la pandemia para violar el Estado de Derecho y los DDHH de sus ciudadanos. Ahora necesita levantar muros entre pueblos, despertar rivalidades inexistentes, y mentir, siempre mentir, porque de eso vive el autoritarismo», respondió el legislador Enrique Sánchez, del oficialista Partido Acción Ciudadana (PAC), por la misma red social.

Leonardo Garnier, catedrático de la Universidad de Costa Rica y ex ministro de Educación, escribió en un tuit que «contrario a lo que algunos parecen pensar, la lucha contra el COVID-19 no es una competencia entre países, no se trata de «ganar al otro». Al contrario, o ganamos todos o perdemos todos. Lo mejor que nos puede pasar es que los vecinos también den exitosamente esta pelea».

https://t.co/ky4yYWf0Vj — Leonardo Garnier (@leogarnier) 6 de mayo de 2020



«Esto es lo que se llama, en primer lugar, arrogancia. En segundo lugar, estupidez. En tercer lugar, Bukele», replicó Garnier en otro mensaje.

Por su lado, el expresidente de la Asamblea Legislativa hasta el día 1 de mayo, Carlos Ricardo Benavides respondió que «Costa Rica también “da la percepción” de tener más de 70 años de no tener ejército, de invertir en salud y educación, de tener una seguridad social ejemplar y de trabajar todos los días para evitar el autoritarismo y proteger nuestro sistema democrático».

— Carlos Ricardo Benavides (@CRBenavidesJ) 6 de mayo de 2020