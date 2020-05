De cáñamo, higuerilla, guineo, sarangundí…

De cal y de arena

¡Qué pelada! Ninguna expresión propia del argot del costarricense como ésta para resumir mi criterio sobre el mensaje presidencial que dirigió a la Asamblea Legislativa –y a la sociedad costarricense entera- nuestro Jefe de Estado.

No solo porque se distanció del para qué de la previsión constitucional (Art. 139) que ordena presentar al Parlamento las propuestas del Ejecutivo en orden a preservar la buena marcha del Gobierno y asegurar el progreso y el bienestar de la Nación; también porque dejó al país en ascuas sobre lo que van a ser las políticas de su administración para encarar lo que él mismo describe como “enemigo letal, causante de dolor y destrucción” que lo dejó –a la hora de ofrecer su discurso- “en el momento más difícil en varias décadas para dar el mensaje al país sobre el estado de la República y los asuntos de la administración”.

Y en efecto, así es. La pandemia ya ha cuarteado las finanzas públicas y en particular los recursos que administra la Caja Costarricense de Seguro Social. La deuda pública del Estado se dispara y desde ya deja en el aire muchas interrogantes sobre su atención. Las rentas del gobierno central se desploman por efecto de la depresión que agobia al principal origen de esas rentas, la empresa privada. Al cuartear el aparato productivo de la economía nacional, la afectación del empleo es devastadora, tanto como que se habla de una cifra cercana al 25%.

Tan grave es la afectación del covid-19 que la economía nacional, las finanzas públicas y la estabilidad social podrían sumirnos en una crisis de proporciones inéditas, devastadoras si se cumple el ominoso pronóstico de una retardada derrota del coronavirus. Con sobrada razón el país esperaba un Mensaje Presidencial pleno de contenidos sobre lo que el gobierno se plantea como la línea estratégica para acometer los desafíos de la emergencia.

Una emergencia que, guardando las circunstancias, plantea retos como los que vienen con las guerras. Es la hora de los grandes hombres, de los líderes a la cabeza de los gobiernos, de los caudillos a quienes secundan sus gobernados a la hora de sumarse a los batallones convocados para una guerra de características muy particulares. Era la hora para que el Presidente Carlos Alvarado Quesada se inspirara en aquel llamado del Presidente Juan Rafael Mora Porras en 1856.

Pero no. Nuestro mandatario dejó pasar la hora que la Historia asigna a las grandezas de los políticos. Sí tuvo tiempo para leer una larga y cansina lista de leyes, acuerdos y resoluciones que bien justificadas y bien recibidas están, pero que empalidecen de frente a lo que es el conjunto de determinaciones con las que debe ponérsele el pecho a la

devastación causada por el covid-19. ¿Cuáles, don Carlos, son sus medidas para asegurar el progreso y bienestar de la Nación, ese deber preceptuado como contenido del informe presidencial en el artículo 139 de la Carta Magna?

¿La rebaja del sueldo? ¿El empujón a la siembra del cáñamo?. Si seguimos en esa línea de liviandades me permito preguntar por qué no pensar en la higuerilla, en el guineo, en el saragundí. De repente también actuarían como resucitadores de la economía, mas no en las dimensiones, en los lapsos, en la formalidad con que demanda la reparación de los daños que va a dejar este virus.

No, don Carlos, no se equivoque. Cuídese de no estropear la acertada estrategia de combate y reconstrucción que llevan a cabo el Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social. Y preocúpese por inspirarse en las grandes decisiones de nuestros Patricios, aquellos de los que usted se precia de tener como guías para justificar –con debida pertinencia- la gran conmemoración de la construcción del Estado a partir de 1821.

Ninguna tarea de envergadura como la que exigen las circunstancias en que está quedando nuestro país por efecto del covid-19 tendrá éxito si el gobernante se olvida de lo importante que es construir, defender y justificar la confianza y el liderazgo.

Lo que nos protagonizó el Presidente Alvarado este 4 de mayo… ¡qué pelada!.

(*) Álvaro Madrigal es Abogado y Periodista