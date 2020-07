Comercio de Norteamérica y América Latina en marzo y primer trimestre de 2020

Río de Janeiro, 11 may (dezshira.com)En marzo de 2020, el Índice de Comercio Marítimo de la Ruta de la Seda http://www.msri.cn/xyEnIndexView (STI) mostró que el comercio global de importación y exportación de China para el mes bajó un 3,92% interanual. Esto comprendió que el comercio de exportación cayó un 6,81% interanual; y el comercio de importación bajó un 0,47% interanual.

En términos de datos trimestrales, en el primer trimestre de este año, el comercio total de importación y exportación de China fue de US $ 942,39 mil millones, un 8,24% menos comparado con el año passado.

El comercio total de exportación fue de US $ 477,59 mil millones, 13,40% comparado com el año passado; el comercio total de importación fue de US $ 464,79 mil millones, una disminución de 2.27% comparado con el año passado; el superávit comercial fue de US $ 12.803 mil millones, reduciéndose en 83.13%.

El Índice de Comercio Marítimo de la Ruta de la Seda es producido por la Bolsa de Envío de Ningbo. http://www.nbse.net.cn/english/index.jsp

Comercio de Norte y América Latina en el primer trimestre de 2020 de China Norteamérica

El valor comercial de importación y exportación entre China y América del Norte fue de US $ 106,78 mil millones, un 21,30% menos comparado com el año pasado, y representa el 11,33% de las importaciones y exportaciones totales de China.

El valor comercial de exportación fue de US $ 74,45 mil millones, 25,17% menos año con año; El valor del comercio de importación fue de US $ 32,33 mil millones, un 10,64% menos año con año.

America Latina

El valor comercial de importación y exportación entre China y América Latina fue de US $ 68,41 mil millones, un 5.05% menos año con año, lo que representa el 7.26% del total de las importaciones y exportaciones de China.

El valor comercial de exportación fue de US $ 29.54 mil millones, un descenso del 8,23% interanual; mientras que el valor del comercio de importación fue de US $ 38.860 millones, un descenso del 2,47% interanual; El superávit comercial fue de US $ 9.316 millones, un aumento del 21,80% interanual.

Para ver las estadísticas completas de comercio de importación y exportación de China para el primer trimestre de 2020, visite: https://www.silkroadbriefing.com/news/2020/04/27/crunching-numbers-maritime-silk-road-trade-index-march-q1-2020/

(*) Este artículo fue preparado por Dezan Shira & Associates y traducido por Patricia Verajao. Para obtener ayuda con el comercio y la venta o inversión en China, envíe un correo electrónico a Patricia a patricia.verajao@dezshira.com o visite www.dezshira.com.