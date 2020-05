Parte de un crédito del BID y Francia será usado para atender pandemia en Costa Rica

San José, 14 may (Elpaís.cr).- La Asamblea Legislativa aprobó un contrato de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia Francesa de Desarrollo para destinar $60 millones con el fin de atender la emergencia causada por la pandemia del Ccovid-19.

El crédito originalmente era para financiar el programa de apoyo presupuestario con base en reformas de políticas para apoyar el plan de descarbonización de Costa Rica, pero que ahora será usado para enfrentar al Covid-19.

El monto total de la operación es de US $380.000.000 de dólares, un aporte será realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo hasta por la suma de US $230.000.000 de dólares y la otra parte será aportada por la Agencia Francesa de Desarrollo hasta por la suma de US $150.000.000 de dólares en su equivalente en Euros, donde el Prestatario es la República de Costa Rica y el ejecutor es el Ministerio de Hacienda.

Además, los diputados aprobaron una moción que pretende que los recursos de los contratos de préstamos sean utiliizados para financiar la respuesta del Estado costarricense a la emergencia nacional provocada por el virus COVID-19 y para el servicio de la deuda publica

En este sentido se pretende que se traslade al menos 60 millones de dólares a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para mitigar el efecto de la rebaja en la base mínima contributiva producto de la crisis por el Covid-19.

El saldo que existiera al 15 de diciembre del 2020 deberá ser transferido al Ministerio de Hacienda para ser utilizado en el pago del servicio de la deuda.

La diputada Liberacionista y firmante de la moción Ana Lucía Delgado, manifestó que lo que se pretende es dibujar medianamente los requerimientos del uso de los recursos, ya que dicho crédito no venía con una definición clara del uso propiamente de los 380 millones de dólares.

“Sin embargo ha sido claro y reiterado por muchos diputados y diputadas y por la suscrita, la ausencia de una ruta integral que nos permita tener claridad sobre la totalidad de los recursos que vienen en este empréstito”, aclaro la diputada.

La diputada dijo buscan trasladar 60 millones de dólares para la Caja Costarricense de Seguro Social, tomando la consideración la nota que enviara el Presidente de esa institución, Román Macaya en conjunto con el Ministerio de Hacienda, así como también que el restante de recursos que están previsto en el empréstito puedan ser trasladado en su totalidad a cambiar deuda cara por deuda barata.

Los recursos del préstamo serán desembolsados en un solo tracto por cada acreedor, condicionado al cumplimiento de las condiciones establecidas en los Contratos de Préstamo.

El préstamo tiene por objeto además apoyar la ejecución de un Programa de reforma de políticas consistente en contribuir a la progresiva transición del país hacia cero emisiones netas de Gases Efecto Invernadero (GEI) al 2050, beneficiando a toda la población.

Dicho beneficio será a través de reformas para el fortalecimiento de la gestión y monitoreo de la acción climática en Costa Rica; la conservación y restauración de ecosistemas de alta captación de GEI y la sustitución de prácticas agropecuarias emisoras por fijadoras de GEI.

Finalmente se incentivará el uso de la energía eléctrica. Bajo estos subsectores se apoyarán las reformas de política necesarias para la implementación del Plan Nacional de Descarbonización (PD), proporcionando recursos fungibles al Prestatario.