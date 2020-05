Trump dice que «podría cortar toda relación» con China por la crisis de covid-19

Washington, 14 may (Sputnik).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este jueves que Washington podría suspender todos los lazos con China como parte de su respuesta al manejo del brote del covid-19 por parte de Pekín.

«Hay muchas cosas que podríamos hacer, podríamos cortar toda la relación», dijo Trump en una entrevista con la cadena de noticias local Fox News cuando se le preguntó cómo respondería Washington a Pekín.

Trump también afirmó que interrumpir las relaciones con China le ahorraría a Estados Unidos unos 500.000 millones de dólares, en posible alusión al déficit comercial bilateral en perjuicio de su país, que se situó en 419.000 millones de dólares en 2018.

En la entrevista, Trump dijo que tiene una buena relación con su homólogo Xi Jinping, pero dijo contundente: «En este momento no quiero hablar con él».

Hizo hincapié en que estaba «muy decepcionado» con China, diciendo que «podrían haber detenido» la propagación del covid-19 (enfermdad causada por el nuevo coronavirus).

Los últimos comentarios de Trump sobre China se producen cuando su administración evalúa formas de castigar a Pekín por lo que los funcionarios estadounidenses consideran un esfuerzo de ese país asiático para retener información sobre el nuevo coronavirus después de que se detectó por primera vez en diciembre en la ciudad china de Wuhan (sureste).

Altos funcionarios de la administración estadounidense, incluidos Trump y el secretario de Estado (canciller), Mike Pompeo, han sugerido, sin presentar evidencia, que el coronavirus provenía de un laboratorio estatal ubicado en Wuhan; China niega rotundamente las acusaciones.

La semana pasada, Trump dijo en una entrevista en Fox News que creía que la incompetencia, y no la intención maliciosa, estaba detrás del brote de covid-19 en China.

Sin embargo, Trump culpó al Gobierno chino por no informar a la comunidad internacional sobre el brote a tiempo, lo que resultó en la propagación del virus en todo el mundo. (Sputnik)

