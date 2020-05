¿Qué no les gustó de la frase “distanciamiento físico”?

Distanciamiento social es especialmente usado por periodistas, comunicadores, voceros de instituciones nacionales e internacionales, gobiernos, la OMS, etc.

Me refiero al comportamiento requerido para reducir contagios, durante la cuarentena por Covid-19.

Prefieren usar la expresión ambigua “distanciamiento social”, y a veces, hasta ambos conceptos unidos por la conjunción disyuntiva –o-, como si fueran equivalentes.

¿No le parece contradictorio?

Sin duda alguna, y usted puede comprobarlo con solo recapitular mentalmente por un minuto, que de marzo a mayo, ha habido “el mayor acercamiento social en todo el mundo”, gracias a las telecomunicaciones:

Teleconferencias por zoom.

Llamadas telefónicas y WhatsApp.

Conciertos y consejos por YouTube.

Cine en casa, Netflix y otras plataformas.

Posteo de mensajes de todo tipo en Facebook, Blogger, Twitter, etc.

Vecinos que se comunican –con distanciamiento físico-, desde las ventanas de sus apartamentos.

«El distanciamiento físico», es decir, guardar una separación -distancia- entre personas, de al menos 1,8 m, solo lo he escuchado de una doctora que trabaja en México.

Al menos en teoría, y muchos lo hemos cumplido, en estos meses ha habido “el mayor distanciamiento físico en todo el mundo”:

Quédese en casa.

Restricciones vehiculares.

Cierre de parques, playas, hoteles, tiendas y servicios.

Espaciamiento entre sillas en cines, restaurantes, Asamblea Legislativa.

Filas de 1,8 m de distancia en comercios, bancos, etc.

¿Según usted, qué necesitamos; –«distanciamiento físico», o «distanciamiento social»?

Para mí, sólo se debe usar el primero.Los dos conceptos son contradictorios y excluyentes.

Pero curiosamente cuando escuchamos el segundo lo entendemos como el primero.

¿No es eso un descuido en el manejo del idioma?

Casi sin analizarlo del todo, cuando escuchamos «distanciamiento social«, lo aplicamos como «distanciamiento físico», sin ponerle mucha atención, es como un condicionamiento pavloviano.

Supongo que ha sido así en casi todo el mundo. A pesar de todo, quizás no estuvimos claros en el idioma, pero creo que sí entendimos el mensaje. Eso está ayudando a combatir la pandemia.

En Costa Rica, quizás hay una explicación; recuerda que en escuelas y colegios a la «actividad deportiva”, muy importante durante el crecimiento y para toda la vida, la llaman “educación física”.

Y que las tiendas de vestido anuncian “uniformes de física». Pero no se ilusione mucho, no es que esa ciencia tiene cierta prioridad. No son gabachas ni anteojos protectores; es una camiseta una pantaloneta y un par de tenis para ir a -jugar bola-.

Además, los estudiantes al llegar al décimo año, se sorprenden con el nombre de la asignatura científica denominada “física”. Entonces, la aparente duplicidad, hace que la mayoría de ellos, sus padres, e incluso algunos docentes, decidan llamarla coloquialmente “física-mate”.

(http://fisica1011tutor.blogspot.com/2017/10/descripcion-de-una-carrera-en-fisica.html).

Hemos escuchado tantas veces que a las «actividades artísticas» – piezas musicales, bailes típicos, etc.- que se intercalan (¡para amenizar!) en asambleas, actos de graduación, inauguración de ferias científicas, etc., las llaman “actividades culturales”. ¿Y el resto, nos es también cultura?

Así que no se sorprenda si algunos periodistas deportivos llaman al Club Sport Herediano, simplemente “el Team” (https://amprensa.com/2020/03/con-casta-de-campeon-el-team-rescata-sufrido-empate-ante-la-liga/).

A lo mejor hasta el fútbol, el boxeo y la lucha libre que pasan por la televisión, son una especie de actividad cultural.

(*) José Alberto Villalobos Morales, Asesor en Física y Astronomía.