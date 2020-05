Costa Rica: Diputados cumplen agenda del Gobierno y aprueban crédito para financiar la Seguridad Social

San José, 16 may (Elpaís.cr).- En medio de discursos políticos de reclamo al Poder Ejecutivo y tras cuatro horas de debate, los diputados aprobaron un prestámo externo por 380 millones de dólares de los que 60 irán a las arcas de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), para atender la crisis por el Covid-19.

El crédito había sido suscrito entre el Gobierno de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) por 380 millones de dólares, de los que 60 millones serán trasladados a la CCSS para mitigar el efecto de la rebaja en la base mínima contributiva producto de la crisis por la Covid-19.

El saldo que pudiera existir al 15 de diciembre del 2020 deberá ser transferido al Ministerio de Hacienda para ser utilizado en el pago del servicio de la deuda. Esto tras ser aprobado en su trámite de segundo debate por 43 diputados y nueve en contra, que originalmente fue previsto para financiar el programa de apoyo presupuestario con base en reformas de políticas para apoyar el plan de descarbonización de Costa Rica.

El monto total de la operación es de US $380.000.000 de dólares, un aporte será realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo hasta por la suma de US $230.000.000 de dólares y la otra parte será aportada por la Agencia Francesa de Desarrollo hasta por US $150.000.000 de dólares en su equivalente en Euros, donde el Prestatario es la República de Costa Rica y el ejecutor es el Ministerio de Hacienda.

La diputada oficialista, Laura Guido resaltó que este fue un proyecto con amplia discusión que inicio el trámite el 24 de marzo y destacó la importancia de trasladarle un monto importante a la CCSS, para que se pueda seguir brindando un servicio clave para todos los ciudadanos. Audio diputada Laura Guido Pérez

Por su parte, el socialcristiano, Erwen Masís Castro comentó que se deben priorizar los recursos y deben existir fondos para la Caja y “no se extrañen que luchemos con las uñas para llevar más recursos a la Caja”.

Mientras que, el legislador David Gourzong Cerdas, del Partido Liberación Nacional, resaló la importancia de los empréstitos para afrontar la situación financiera del país y destacó la información facilitada a la fracción por parte del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de la Presidencia.

Los recursos del préstamo serán desembolsados en un solo tracto por cada acreedor, condicionado al cumplimiento de las obligaciones establecidas en los Contratos de Préstamo.

Por su parte, la liberacionista diputada Yorleny León Marchena criticó que el proyecto se aprobara en el límite del tiempo que se tenía establecido, ya que por horas estuvo a punto de perderse según lo estipulado en los contratos.

Para León el Gobierno pretende que se firmen “cheques en blanco”, donde no se cuenta con mayor información sobre cómo se pretenden utilizar los fondos.

Dinero del INS para atender emergencia Covid-19

Los legisladores también aprobaron en su trámite de segundo debate, con 49 votos a favor, el expediente 21908, Ley para autorizar transferencia de capital del Instituto Nacional de Seguros (INS) a favor del Estado.

El plan autoriza al INS para que gire por una única vez la suma de setenta y cinco mil millones de colones (₡75.000.000.000,00) de su capital acumulado, el cual será depositado en las cuentas del Ministerio de Hacienda, para la atención de la declaratoria de emergencia, con ocasión a la enfermedad Covid-19 y se utilizará exclusivamente para transferencias en beneficio de las personas que se han visto económicamente afectadas por la emergencia.

Este monto será girado por el INS, en el primer mes, contado a partir de la entrada en vigencia de esta ley y no podrá ser usado para efectos de reducir el pago futuro de impuestos de parte del Instituto Nacional de Seguros.

El diputado Walter Muñoz del Partido Integración Nacional señaló que la información que les ha llegado es que una gran cantidad de familias están esperanzadas en recibir un subsidio por parte del Estado.

“Podríamos llegar al millón de personas que estarían pidiendo ayuda y estamos de acuerdo en apoyar al gobierno en estos subsidios”, comentó el legislador, pero sentenció que lo primordial es la generación de empleo.