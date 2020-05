CCSS trabaja plan para recuperar citas cirugías y procedimientos

San José, 18 may (Elpaís.cr).- Con la pandemia por COVID-19 aún en un punto de alto impacto, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), anunció un plan de atención y recuperación de citas, cirugías y procedimientos que se han visto afectadas por la emergencia que enfrenta el país.

Román Macaya Hayes, presidente ejecutivo de la CCSS, explicó que con este fin diversos equipos de la institución se han abocado a elaborar una hoja de ruta que permita adaptar la prestación de servicios a la realidad que se vive por el COVID-19 mediante la articulación de diferentes estrategias y el uso de tecnologías.

“El país vive aún momentos muy difíciles por la pandemia y no podemos bajar la guardia pero la CCSS es una institución integral que tiene clara su misión de brindar la atención a quienes lo requieran y por eso estamos diseñando este plan que nos permitirá retomar lo que se dejó de hacer cuando comenzó la emergencia sin descuidar la atención por COVID-19 y que hoy nos presenta un panorama menos complicado que otros países” dijo el jerarca.

El presidente recordó que la pandemia tiene efectos directos en la Institución que, como proveedora de los servicios de salud del país, ha tenido que organizar, reforzar y ampliar los servicios, así como dedicar importantes recursos adicionales, para una atención adecuada y oportuna a la población costarricense.

Macaya detalló que la hoja de ruta consta de cinco objetivos, cada uno con líneas de acción específicas, que marcarán el camino para la reorganización de servicios ante la pandemia y una cuidadosa y gradual recuperación de los servicios suspendidos tras el comienza de esta situación.

El funcionario enfátizó en que el plan está en revisión final y que contempla los aspectos para la puesta en marcha de este en cada una de las redes de atención de la CCSS, considerando el dinamismo y heterogeneidad requeridos de acuerdo con la evolución epidemiológica de la enfermedad y la gestión del riesgo asociado.

Por su parte, Mario Felipe Ruiz Cubillo, gerente médico de la CCSS, dijo que el restablecimiento de servicios será gradual de acuerdo con las recomendaciones de los expertos y manteniendo la aplicación del Lineamiento Nacional para la Vigilancia de la Enfermedad COVID-19 el cual es de acatamiento obligatorio.

De acuerdo con el gerente los cinco objetivos del plan son:

1.Conducir la adaptabilidad de los servicios de salud en el contexto COVID-19.

2.Recuperar la prestación de servicios de salud suspendidos a raíz de las medidas de respuesta COVID-19.

3.Dar continuidad al fortalecimiento de servicios virtuales y presenciales necesarios en las estructuras Financieras y Pensiones, en el contexto de COVID-19.

4.Establecer la campaña de información que apoyará la recuperación de servicios.

5.Monitorear permanente la situación financiera y evolución de la pandemia para la toma de decisiones.

Ruiz Cubillo explicó que el primer objetivo de conducir la adaptabilidad de los servicios de salud en el contexto COVID-19 demanda establecer estrategias de reconversión de acuerdo con los indicadores en los diferentes escenarios, establecer la priorización, restablecimiento y recuperación de servicios a partir de análisis de factibilidad y riesgo, establecer la variación de horarios y otros mecanismos que eviten las aglomeraciones.

Para la etapa de recuperar la prestación de servicios de salud suspendidos a raíz de las medidas de respuesta por COVID-19, la CCSS busca reestablecer la cirugía ambulatoria, servicios de laboratorio, consulta general y especializada, consulta odontológica, los procedimientos de Diagnóstico y Tratamiento así como reiniciar las cirugías de corta estancia y la utilización programada de camas. Se recuperarán los servicios de aquellos de menor riesgo a los de mayor riesgo progresivamente.

En el restablecimiento de la consulta general y especializada se fortalecerá el uso de la consulta virtual, teleconsulta general y o especializada en tiempo real, teleconsulta asincrónica, teledermatología, teleconsulta no médica (Nutrición, Psicología, Enfermería, Trabajo Social), teleorientación médica, teleurgencias, teleterapia (telerehabilitación), la atención mediante videollamadas y la teleeducación con charlas preoperatorias y postoperatorias, clínicas de mamas, del sueño, cesación de fumado, pie diabético, entre otros.

Ruiz recalcó además la responsabilidad individual para que las personas no acudan con acompañantes si no lo requieren, a que sean puntuales y a no quedarse en los centros de salud posterior a la consulta así como continuar con las medidas de higiene antes, durante y después de asistir al centro de salud.

El gerente médico finalizó diciendo que esta pandemia se ha convertido en una oportunidad para fortalecer la digitalización en la Caja con el uso del EDUS y que una de las metas será que la máxima cantidad de citas hacia el futuro se puedan otorgar de manera virtual.

Servicio financieros y de pensiones

Roberto Cervantes Barrantes, gerente general de la CCSS, detalló que el tercer objetivo del plan es dar continuidad al fortalecimiento de los servicios virtuales y presenciales necesarios en las estructuras financieras y de pensiones.

El jerarca expresó que una de las metas es mantener los servicios virtuales implementados en las diferentes plataformas de institución y propiciar el uso de las opciones digitales en todos los servicios que sea posible.

Cervantes dijo que se analiza además el restablecimiento progresivo de atenciones presenciales para servicios como trámite de pensiones de IVM y Régimen No Contributivo, Calificación de la Invalidez y Prestaciones Sociales.

El gerente detalló que se pretende habilitar de forma gradual el horario completo en las plataformas de servicio con estrictos protocolos que garanticen la seguridad de usuarios y funcionarios.

“Esto incluye el uso de insumos de protección personal para los funcionarios de plataformas y administrativos, en apego a las disposiciones sanitarias, y conforme a los lineamientos Institucionales, así como mantener los controles de ingreso de usuarios a las instalaciones de acuerdo con los lineamientos” dijo el gerente.

Cervantes añadió que la hoja de ruta define que la CCSS mantendrá un monitoreo constante de la situación de salud así como de los estados financieros de la institución y el fondo de emergencias, de manera que se puedan tomar las decisiones necesarias para reorientar los recursos según se necesite.

La estrategia incluye una campaña de comunicación que pretende sensibilizar e informar a la población sobre el plan de recuperación y las acciones que la CCSS llevará a cabo para la rehabilitación de servicios, apertura de plataformas, reprogramación de citas, cirugías y otros.

Las autoridades recordaron que esta es una situación sin precedentes y que si la evolución de la pandemia lo amerita, las medidas de contingencia tendrían que regresar según sea necesario.

Afectación dentificada

Marny Ramos Rivas, coordinadora del Programa de Atención Oportuna de la CCSS, reconoció que una importante cantidad de citas, cirugías y procedimientos se vieron afectadas por la atención de la emergencia sin embargo recordó que la institución ha mantenido la prestación de miles de atenciones de emergencias y servicios esenciales como quimioterapia, paliativos, ultrasonidos, TAC, resonancias y oncológicos.

De igual forma explicó que se han venido estableciendo y actualizando los lineamientos institucionales que han permitido la continuidad de un alto porcentaje de consultas individuales y grupales por vías alternativas como virtuales y telefónicas.

“La Institución ha venido recibiendo la colaboración de entidades públicas y privadas a través de donaciones y colaboración que han permitido contar con insumos, equipamiento y servicios tales como la entrega domiciliar de medicamentos, audífonos y otros” agregó Ramos.

La especialista dijo que para determinar la afectación la CCSS estableció una metodología de estimación de la afectación mediante tasa de variación a nivel nacional, por especialidad y no por centro de manera que los establecimientos de salud pudieran enfocar sus esfuerzos en la atención de la pandemia. Dicha metodología se elabora semanalmente por parte del Área de Estadística en Salud.

Consulta externa

En Consulta Externa por ejemplo, explicó Ramos, la emergencia significó en promedio que se dejaran de dar 67 590 consultas para un total acumulado de 675 895 entre las semanas 10-19 de 2020.

De los datos de afectación se desprende que la consulta externa especializada más afectada fue la de Oftalmología con 16 854 citas que no pudieron brindarse en ese período. En Cardiología se presentó una afectación de 19 % en promedio por semana en la Consulta Externa, lo que representa que unas 3 547 citas no se pudieron ofrecer.

En Ginecología la afectación fue de un 24 % semanal con 699 citas en promedio no brindadas y un total de 6 992.

Para Ramos en los números de afectación influyó también que algunos usuarios que si podían asistir a sus citas porque eran servicios que mantenían la atención, no lo hicieran por miedo a salir y esto sumó a los datos de atenciones que no se dieron.

Procedimientos ambulatorios

En el caso de los procedimientos ambulatorios como Mamografías se estimaron 340 procedimientos semanales en promedio que no se realizaron lo que representa un impacto del 16% con respecto a la producción normal previo a la pandemia.

Los ultrasonidos Gineco-Obstétricos presentan una reducción promedio semanal de 17% desde el inicio de la emergencia con 165 procedimientos de este tipo no realizados en promedio por semana.

En el caso de las gastroscopias la estimación es que se dejaron de realizar 3 887 entre las semanas 10 y 19 de este 2020.

Cirugías

En las primeras 10 semanas de atención de la pandemia también se presentaron afectaciones en materia de cirugías. En Otorrinolaringología por ejemplo se estima que se dejaron de realizar 987 procedimientos quirúrgicos

En Cirugía General y Oftalmología se dejaron de hacer un estimado de 4 829 y 4 421 cirugías en promedio respectivamente.

En Otorrinolaringología se estima que no se realizaron 987 cirugías mientras que en Ortopedia el dato es de 2 483

De acuerdo con las estimaciones realizadas por la CCSS, con corte al 10 de mayo anterior, en Consulta Externa la afectación total fue de 675 895 consultas no brindadas, 18 780 procedimientos ambulatorios no realizados y 22 647 cirugías que se estima no se pudieron llevar a cabo por la emergencia.