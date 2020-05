Tenemos que repensar el mundo

Hace poco más de quince años, tuve una discusión con un estimable articulista, acerca de la génesis de la delincuencia en los nichos de pobreza. Él aseveraba no creer que la pobreza fuese causa de delincuencia, yo aseveraba (y asevero) que una vida en condiciones de hacinamiento producen otro tipo de Weltanschauung, de ahí la proliferación de muchachos en condición de riesgo, no es que el tener o no tener dinero haga diferencia, no, pero el tener y no tener mejores horizontes si lo es.

Hoy, cuando vemos la tragedia del COVID-19, no podemos ignorar que hemos sido pésimos en planificación, ciudadelas mejor diseñadas incrustadas en redes adecuadas de trasporte público. Entender que los políticos en posesión de flotas de taxis y de buses urbanos, no es lo mejor para las grandes mayorías, un hecho simple: la Ruta 27 enseña la estrechez mental de nuestros políticos de los últimos cuarenta años. Las calles de San José fueron hechas para carretones y un que otro coche, nunca se pensó más que en un tranvía que iba en línea recta, de éste a oeste, un pequeño carromato que era el modo de transporte de los ciudadanos de la capital. Yo viví la época de los carretones tirados por un caballo para transporte de carga urbana. Me fui lejos por años y regresé a encontrarme con el mismo panorama miope de la “clase política”, verdadera enfermedad de la democracia.

Regresemos a la Pandemia y el hacinamiento, resulta que ahora la moda son Torres de apartamentos que hacen que las personas, les guste o no, vivan hacinadas (sic), da igual desde el punto de vista sanitario, vivir en la torre X que en La Carpio, la diferencia es de estilo, o de look si se desea elegantear el término, pero es y será simplemente un sofisma más.

Recuerdo y traigo a colación un asunto desconocido para la mayoría de los costarricenses, en la Ciudad de México, los errores de planificación fueron mayúsculos por décadas, lo cual llevaría a Guadalajara a evitar repetir ese mismo modelo de hormiguero humano, (recomiendo leer “La vida de las abejas y de las hormigas” de Maurice Maeterlinck), pues bien el Ayuntamiento de Guadalajara contrató un Arquitecto costarricense, Gerardo Ulate, para construir el plan vial de la ciudad a principios de los años setenta. Este ramonense, fue el impulsor de un modelo urbanístico excelente, es decir no es que no tengamos personas idóneas, es que los políticos no dejan nada evolucionar bien.

Algunas veces el impedimento está en aquella famosa actitud de los neoliberales, o los ricachos inconscientes: el máximo retorno de capital, entonces se construye una urbanización donde cada metro se revierta en dinero. Tuve la suerte de participar con una hija mía arquitecta, en el desarrollo de una urbanización, donde mi primera idea fue “crear un entorno adecuado” para los futuros inquilinos y sus hijos, claro que económicamente no era lo ideal, pero es que no todo es dinero. No crea el lector que soy un filántropo, pero si se que la creación de entornos mejores, produce mejores ciudadanos, entre los que me muevo y se mueven mis hijas.

Hasta aquí esa idea antropológica del bienestar, ahora vamos a la razón médica para evitar el hacinamiento, sea éste en ciudades de cartón o en condominios de sesenta pisos. El aislamiento mínimo, evita el contagio de muchas enfermedades, no podríamos vivir eternamente con mascarillas. Tenemos que vivir con aire puro, esto es posible en lugares donde penetre holgadamente el transporte público adecuado, evitando el abuso de automóviles, que si se puede, porque es el empleo innecesario y masivo del automóvil, lo que encarece la vida.

La Pandemia del Covid-19 está mostrando que queríamos colonizar exoplanetas y aún no sabíamos lavarnos las manos…, irónico pero cierto, resulta que nada sabíamos de higiene, y creíamos ser la mejor especie del planeta (!).

Ahora que la moda en círculos Zapotenses es el tren de la esposa del presidente, creo que antes deberían entrarle a un excelente reordenamiento urbano de San José, Heredia, Alajuela y Cartago, lo del tren debería venir después de eso, caso contrario estaría este gobierno poniendo la carreta delante de los bueyes.