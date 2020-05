Hospital San Juan de Dios hace llamado a no discriminar a pacientes COVID19 y a sus familias

San José, 20 ma8 Elpaís.cr).- El Equipo de Apoyo Psicosocial (EAPS) de hospital San Juan Dios, conformado por profesionales de Psicología Clínica, Psiquiatría, Salud Mental y Trabajo Social, denunció que pacientes y familiares víctimas de Covid-19 sufrente discriminación de sus vecinos.

El EAPS aborda a los pacientes internados por COVID-19 y a sus familiares y en su proceso de trabajo ha identificado que los pacientes sufren de indiferencia social y afectiva, son culpabilizados por tener la enfermedad y esto aumenta la ansiedad y la depresión que puedan presentar.

Por esta razón hicieron un llamado a la población para que tenga mayor empatía y comprensión con los pacientes COVID-19 y sus familias, «la mejor lucha contra el virus está en seguir las indicaciones de las autoridades de salud para disminuir la cantidad de casos, y no en victimizar a los contagiados» coincidieron miembros del EAPS.

Emilio (nombre ficticio), es parte de las 882 personas confirmadas en el país por COVID-19; a pesar de que no experimentó síntomas, ni estuvo hospitalizado, para él lo más difícil fue el manejo emocional de la situación, este hombre asegura que vivió todo tipo de ofensas y rechazos, acciones que también afectaron a su familia.

Katherine Jiménez Rojas, trabajadora social y coordinadora del EAPS, explicó que en el San Juan de Dios no solo se brinda al paciente atención médica y física, sino también psicosocial debido al impacto emocional, familiar, laboral, social y económico que genera esta situación.

“La mayoría de los pacientes que hemos abordado en el hospital han reportado ser víctimas de estigma social desde su comunidad por ser COVID-19 positivos” explicó la coordinadora del equipo.

Nicole Marín Hernández, especialista en Psicología Clínica, explicó que el paciente siente que lo culpabilizan por tener el diagnóstico, esto aumenta la ansiedad, la depresión y los sentimientos de soledad.

La psicóloga detalló que las personas sanas se sienten vulnerables y temen contagiarse, por lo que muchas se tornan híper vigilantes de su entorno y el de los demás, esto provoca actitudes o conductas despectivas para con los otros por lo que es importante considerar que todas las personas enfrentan esta situación de manera diferente desde su individualidad y buscan en todo momento la seguridad y protección.

«Este al ser un virus nuevo genera mayor angustia, estrés y gran temor sobre el futuro y el diagnóstico, lo que afecta los cimientos personales de seguridad y sentido de pertenencia en los diferentes espacios de la vida cotidiana» dijo la especialista

El hospital San Juan de Dios no es el único que reporta el rechazo social para con los pacientes COVID-19 positivos y su familia.

Kira Vargas Obando, trabajadora social del área de Salud Desamparados 3, dijo que sus pacientes están en aislamiento y la situación para ellos a nivel de la comunidad ha sido muy dura, porque en algunas ocasiones los ofenden de forma verbal, toman imágenes de sus residencias y las comparten en redes sociales para alertar a los vecinos e incluso se trasladan de vivienda para no estar cerca de ellos.

Marielos Fernández Hincer, enfermera de Salud Mental del San Juan de Dios, recomendó que antes de generar un comentario ofensivo, una mirada despectiva u otras acciones que lesionen la integridad del paciente COVID-19 y su familia, hay que considerar:

1.Ponerse en los “zapatos” del otro; pensar cómo me sentiría yo si estoy en esa situación.

2.No divulgar información falsa que pueda generar rumores.

3.Seguir las indicaciones de las autoridades de salud. Si el vecino tiene COVID-19, mi responsabilidad es seguir las medidas indicadas por las autoridades de salud, como el correcto lavado de manos, por pasar al frente de la casa no se contagiará.

4.Tener empatía y tolerancia. Evitar juicios de valor. Ofender a mi vecino porque es COVID-19 positivo no hace que el virus desaparezca.

5.Ser solidario, buscar alguna estrategia para que esta persona y su familia estén mejor, puede ser desde enviarles un mensaje de texto con pensamientos positivos hasta dejarles un diario porque no pueden salir.