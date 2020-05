CCSS defiende tamizaje COVID19 en puntos de entrada a Costa Rica para detectar contagiados

San José, 25 may (Elpaís.cr).- En momentos en que autoridades centroamericanas discuten con Costa Rica atrasos en las fronteras por pruebas para detectar Covid-19, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), distribuyó un informe donde da cuenta del éxito para impedir el ingreso al país de transportistas contagiados.

Al 22 de mayo la CCSS ha realizado 6 729 tomas de muestra en puntos de ingreso al país y en comunidades de alto riesgo social, informó el presidente ejecutivo de la CCSS, Román Macaya Hayes.

Macaya, según el boletín de prensa, destacó que el procedimiento de tamizaje respiratorio por COVID-19 en los aeropuertos, aviones, barcos puntos de entrada en zonas fronterizas y lugares de alto riesgo social, es fundamental para reducir el riesgo de propagación del virus SARSCoV-2 y mantener la capacidad de respuesta del sistema de atención médica.

“Esto forma parte de una estrategia nacional para proteger al país de casos importados que son de los mayores riesgos que enfrentamos como país”, afirmó el jerarca.

Añadió que esta acción de la CCSS ha permitido “identificar casos, algunos sintomáticos y otros asintomáticos y evitar de esa manera que circularan más días en el país posiblemente infectando a nuestros ciudadanos”.

Fue enfático al explicar que esta estrategia de tamizaje es fundamental para evitar que las curvas de casos crezcan de manera exponencial y se saturen los servicios de salud como está ocurriendo en otros países.

Este lunes, con la mediación de la Secretaría de Integración Centroamericana (SICA), autoridades de Comercio, Economía y Salud discuten la validez de las medidas tomadas la semana anterior por Costa Rica para restringir el ingreso de transportistas contagiados con el mal.

La decisión costarricense generó un paro de transportistas panameños en la frontera con Costa Rica, que aún se mantiene, mientras los gobiernos de Nicaragua y Honduras han decidido cerrar las fronteras como represalia.

Hasta la fecha, de los positivos Covid-19, 16 fueron en los puestos de Tablillas y 45 en Peñas Blancas, fronterizos con Nicaragua, y dos en Paso Canoas, frontera con Panamá.

Datos de tamizajes en puntos de entrada

En los aeropuertos Juan Santamaría, Tobías Bolaños y Liberia, desde el 17 de abril al viernes 22 de mayo se han atendido 34 vuelos, para un total de 2 022 pasajeros atendidos.

En total se tomaron 1 842 muestras respiratorias y de estas 29 (2%) dieron positivo. La diferencia de muestras con respecto a los pasajeros se debe a que en los primeros vuelos sólo se aplicó a las personas sintomáticas.

En fronteras terrestres desde el 5 al 22 de mayo en total se han realizado 2 458 muestras respiratorias, de las cuales 63 dieron positivo.

En Tablillas Los Chiles se han tomado 441, en Peñas Blancas 1 242, en Sixaola 171 y en Paso Canoas 604.

De los positivos, 16 fueron Tablillas, 45 en Peñas Blancas y dos en Paso Canoas. Con respecto al tamizaje en puertos, se han atendido: en Puntarenas el 30 de abril, en la que se tomó muestras a 3 tripulantes ticos del crucero Seven Seas Navigator y en Limón, el pasado 19 de mayo, 82 tripulantes costarricenses y algunos con residencia del crucero Rhapsody of the Seas. Todos con resultado negativo.

Tamizajes en zonas de alto riesgo social

La CCSS realizó el fin de semana tamizaje en 36 comunidades de alto riesgo social en todo el país. Desde el 1 de mayo se han tomado 2 344 muestras, de las cuales tres han dado positivo. Cada semana se toman 30 muestras en cada comunidad de forma aleatoria, en sitios estratégicos como supermercados, cuarterías, salones, iglesias, hogares de cuido, ebáis, entre otros.

Esta estrategia se aplicará durante el mes de mayo según lo estableció el Ministerio de Salud.