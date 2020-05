Abrir iglesias ¿Bueno o malo?

Eso es un asunto de fe pero que, como con la mayoría de los asuntos de la vida es fundamentalmente un asunto de lengua, de idioma, de interpretación de las palabras como veremos.

Ya se sabe que entre un conglomerado social muy amplio y de escaso conocimiento de las circunstancias políticas del resto del mundo en Costa Rica es considerable la cantidad per cápita de personas que simpatizan con el presidente Trump de Estados Unidos de América (EUA). Esto tiene mucho que ver con que si deben abrirse las iglesias para que los fieles practiquen su fe, así como con la preferencia de los fieles.

En el caso de si deben abrirse las iglesias parece ser que la mayoría de los fieles aboga por que se abran teniéndose las precauciones que dicten las autoridades de sanidad. Entre esta mayoría en Costa Rica hay simpatizantes y no simpatizantes del presidente Trump. Porque aquí ya entra la fe en juego y el presidente Trump proclama repetidamente que él es un hombre de fe y que las iglesias deben abrirse para que los fieles puedan asistir a los oficios. Para la gran mayoría religiosa de Costa Rica esta postura de Trump es loable y entonces se solidariza con él e incluso le genera más simpatizantes. Sin profundizar más en el asunto, superficialmente, esto tiene su lógica. Pero hay que profundizar.

En Costa Rica la palabra “iglesia” significa “iglesia católica”. En este país cuyo Estado tiene una religión oficial que es la católica, apostólica romana, el grueso de una población mayoritariamente católica da por sentado que “iglesia” es “iglesia católica” y no reconoce que “iglesia” comprende los templos de todas las formas de cristianismo. De hecho llama discriminativa y genéricamente “templos” a las iglesias no católicas para diferenciarlas de las católicas. Esto es lo que han establecido en el habla y por tradición los fieles católicos lógicamente con el consentimiento del Estado aunque lingüísticamente sea incorrecto y tendencioso este matiz que se da a la palabra “iglesia”. Pero ¡atención! este comentario no es sobre lingüística ni corrección de la lengua. Es sobre consecuencias sociopolíticas que tiene ignorar aspectos fundamentales de la historia y de la política de Trump y de EUA.

En Costa Rica, según lo explicado, “iglesia” es “iglesia católica”, “fieles” es “los fieles católicos” y ya por religión del Estado, por convención popular, los “buenos” son los católicos y los “malos” son los evangélicos o protestantes o cristianos de otras denominaciones aunque los católicos sean también cristianos.

En Estados Unidos de América “iglesia” es “iglesia evangélica” o “iglesia no católica” en términos genéricos y comunes usuales y “fieles” son los “fieles evangélicos” por lo mismo: por tradición, por convención pero hay algo que es preciso entender para saber realmente de qué lado está cada quien: en EUA en general los “buenos” son los protestantes y los “malos” son los católicos. El vicepresidente de Trump, Mike Pence, pasó de ser católico y del partido Demócrata (más de izquierda) a ser protestante autodefinido como “cristiano evangélico” y del partido Republicano (más de derecha), en contra de la tradición de su familia materna irlandesa y católica. Para quienes no lo saben una eterna lucha religiosa ha sido la de Inglaterra contra Irlanda: Irlanda católica, Inglaterra protestante; en general en Inglaterra y en EUA “católicos” es “mala palabra”, es “los malos”, los “sospechosos” y para algunos hasta los terroristas con base en la larga historia de conflictos entre Inglaterra e Irlanda con su Ejército Irlandés de Liberación Nacional, mientras que en Irlanda y en la Latinoamérica mayoritariamente católica es exactamente al revés: “protestantes” o “evangélicos” son “malas palabras”; significan “los malos”, los “sospechosos” y para algunos hasta los terroristas que pretenden dominar el mundo.

Como decía es necesario conocer algunos datos más al menos para que cada quien sepa a quién está apoyando en el fondo. En materia de fe, la diferencia entre los malos y los buenos (que depende de según quien, si católico o protestante) simplísticamente parte de la separación entre El Vaticano y la Iglesia Anglicana de Inglaterra (la de la Reforma Protestante) siendo esta última la prevaleciente entre los de las colonias del norte que se independizaron de Inglaterra y crearon el nuevo país: EUA.

Ahora, volviendo a lo de abrir o no las iglesias según las disposiciones de Trump, está refiriéndose genéricamente a “los templos”, a las iglesias no católicas de EUA que son las más y las de la mayoría; a las que en Costa Rica se conoce como “iglesias evangélicas” o “templos” genéricamente. Puesto que en EUA “iglesia” (“church”) es el término que se aplica a todas, ahí entrarán las católicas también pero por arrastre, por carambola, y también las sinagogas (ya especulación mía, por el yerno judío de Trump a quien no podrá dejar por fuera).

Y bueno, hablándose de fe estrictamente ¿qué estarán haciendo entretanto respecto de sus sitios de oración que no se llaman ni iglesias ni templos todas las demás fes, principalmente la musulmana, la judía, la budista, la hinduista, y cientos de otras incluida la de los ateos que es la de ser fieles a su incredulidad? ¡Ni pensemos en eso; que lo piense Pence!

Pero sobre el tema central del comentario aquí y popularmente, la pregunta sería si Trump es un hombre de fe y de “los buenos” cuando está abogando por la apertura de las iglesias en EUA o si es de “los malos” dado que se trata de los templos evangélicos de EUA para que “los malos”, los protestantes que quieren dominar el mundo puedan asistir a los oficios y practicar su fe que es lo que determinaría si es bueno o malo abrir las iglesias. ¡Qué miedo! ¡Y todos estos: tanto católicos como protestantes, cristianos! ¡Imagínense!

(*) Orlando García Valverde, Traductor-Intérprete Oficial