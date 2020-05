Alarma en Costa Rica por 28 casos Covid-19 detectados en últimas 24 horas

San José, 27 may (Elpaís.cr).- Costa Rica aumentó 28 nuevos casos de Covid-19, el más alto por jornada en varias semanas, para un total de 984 confirmados.

El Ministro de Salud de Costa Rica, Daniel Salas, aseguró que el mayor riesgo que existe en estos momentos es Nicaragua, y recordó que la propia Organización Mundial para la Salud (OMS), informó que en el vecino país se registra el contagio comunitario.

“Nosotros no hemos alcanzado ese estatus de transmisión comunitaria, y por eso yo insisto en que tenemos que seguir concentrados también en nuestro trabajo, en lo que podemos lograr. Existe también una enorme responsabilidad de nuestra población. No es tampoco decir que la responsabilidad no es nuestra, existe responsabilidad de cada familia, de cada persona”, hizo ver el alto funcionario costarricense.

Dijo que de los 28 casos nuevos, 18 habían estado bajo orden sanitaria de aislamiento por sospecha, mientras que de esa cifra 21 son costarricenses y siete extranjeros.

El Ministro llamó la atención sobre la importancia de la responsabilidad individual y del cumplimiento estricto de las medidas y protocolos sanitarios para evitar una propagación del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 como ha ocurrido y está ocurriendo en otros países.

Salas ahondó en que al 27 de mayo se registran 28 nuevos casos de COVID-19, para un total de 984 casos confirmados, con un rango de edad de cero a 87 años. Se trata de 461 mujeres y 523 hombres, de los cuales 804 son costarricenses y 180 extranjeros.

Se contabilizan casos positivos en 71 cantones. Por edad tenemos: 854 adultos, 52 adultos mayores y 78 menores de edad.

Además, Salas infomró que 639 personas recuperadas en 61 cantones, con un rango de edad de uno a los 86 años, de las cuales 311 son mujeres y 328 son hombres, por edad tenemos: 577 adultos, 31 adultos mayores y 31 menores de edad.

El ministro recocrdó que se registran 10 lamentables fallecimientos, una mujer y nueve hombres con un rango de edad de 45 a 87 años.

Además, 12 personas se encuentran hospitalizadas, dos de ellas en cuidados intensivos una de 55 y otra de 64 años.

A este momento se han descartado 16. 368 personas y se han procesado un total de 24. 338 muestras, concluyó.