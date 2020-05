Matrimonio unisexual. ¿En serio o a medias?

Bueno, al fin se ha dado el paso de los derechos homosexuales, esto es el derecho humano a compartir legalmente seguro social, pensiones, herencias, deudas, etc etc. He escrito desde hace más de doce años acerca de la injusticia al ignorar los derechos de los grupos LGBTI, injusticia que pudo haberse arreglado con uniones legales, pero nuestros diputados son tan lentos mentalmente, que tendría que venir un organismo internacional: la CIDH, a imponerlo a la brava.

A mi personalmente me alegra que se respeten sus derechos a amar de otra manera, porque es un derecho humano por excelencia y sus derechos a administrar sus bienes (y sus deudas) en común, no como estaba en otro tiempo: al morir uno de los miembros de la pareja unisexual (término de don Beto Cañas), la familia del que tenía dinero o bienes, caía sobre él o la sobreviviente y le esquilmaban sus bienes. Ayer se hizo justicia y me alegro, sobre todo como derecho humano esencial.

Aquí no se trata de un juicio moral, la ley no entiende de juicios morales y menos el código napoleónico, la ley se basa en acatar las normativas que los legisladores han dado a la sociedad. Si la ley contemplara juicios morales, no habría pensiones ultramillonarias, ah y heredables, eso es inmoral…pero legal (a medias, pues se violentó el artículo constitucional de dar pensiones acorde al régimen de IVM), aquí no se trata de bueno o malo, se trata de justo e injusto.

Una pregunta que me hago es, ¿será serio o a medias?, ahora mismo parece un show mediático para olvidar la pandemia y el “el trenecito electrico” de los Alvarado. Ese beso de dos lindas mujeres le ha dado la vuelta al mundo, ya son marida y marida, según la ley. He sido un defensor de los derechos de las minorías, siempre, porque vivir en EEUU, Mexico y Panamá, me enseñó lo que sienten las minorías, por eso defiendo a los nicaragüenses entre nosotros.

Defendí siempre a Chavela Vargas porque se le ha atacado en Costa Rica por casi ochenta años, desde su primera juventud hasta después de muerta, yo la admiré y la defendí siempre, incluso un artículo muy interesante mío en un periódico nacional, ella lo leyó y me dio las gracias por correo electrónico. Mi pregunta es si esto del derecho y el respeto al matrimonio unisexual será de verdad o a medias, porque yo viví en EEUU muchos años después de la emancipación de los negros y se seguía irrespetando a los afroamericanos, aún hoy día se les mira como ciudadanos de segunda clase, como a los latinos. La sociedad humana es hipócrita por naturaleza, no lo dudo, los mismos que aplauden el matrimonio gay, por debajo lo critican duramente, quizá hasta dentro del movimiento LGBTI habrá críticas, porque los seres humanos somos criticones. “…sociedad mojigata y descreída, Safo de Sor Teresa disfrazada, adúltera que audaz alzas el dedo: ya ni borracho respetarte puedo”, razón tenia Amado Nervo hace cien años para decir esa frase en un poema.

Espero que haya sido un logro, no sólo eso sino que se respete, que respetemos a quienes piensan diferente, cosa que ni hizo LGS ni hizo Carlos Alvarado: pues colocaron la bandera LGBTI en la Casa Presidencial, irrespetando a las grandes mayorías.

Entre las naciones y entre los individuos, el respeto al derecho ajeno es La Paz”, Benito Juárez.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es Médico