Trump insiste en que puede «anular» a los gobernadores si no reabren los lugares de culto de sus estados

Washington, 27 May. (EUROPA PRESS).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insistido este martes en que puede «anular» a los gobernadores si no reabren los lugares de culto en sus estados, en medio de la pandemia del coronavirus.

«Puedo hacerlo absolutamente si quiero y no creo que vaya a tener que hacerlo porque está empezando a abrirse», ha indicado Trump durante una rueda de prensa en la que no ha concretado el mecanismo por el cual anularía a los gobernadores.

«Necesitamos personas que nos guíen en la fe. Y estamos abriéndolos (los lugares de culto) y, si tengo que hacerlo, anularé a cualquier gobernador (…) tenemos muchas formas diferentes en las que puedo anularlos», ha sostenido, sin dar más detalles, según ha informado la cadena de televisión CNN.

La semana pasada, Trump anunció una guía voluntaria dirigida a los estados para que los lugares de culto reabrieran sus puertas en medio de la pandemia del coronavirus, a pesar de que Estados Unidos es el país más afectado por la COVID-19. También avisó de que tenía autoridad para desautorizar a los gobernadores que no permitieran a sus estados cumplir con las recomendaciones en cuestión.

El mandatario estadounidense también se ha referido a la polémica desatada por compartir en la red social Twitter un mensaje de otro usuario que se burlaba del exvicepresidente de Estados Unidos Joe Biden por llevar mascarilla. Biden reapareció con mascarilla tras meses enclaustrado en su domicilio en Delaware para ofrecer una corona floral en el Día de los Caídos.

En este contexto, Trump ha afirmado que no estaba «criticando» a Biden. «Biden puede usar una mascarilla, pero él estaba parado, fuera, con su esposa, en perfecto estado, clima perfecto. Si están dentro no usan mascarillas, así que pensé que era muy inusual que él se pusiera una», ha indicado el presidente, que sí ha usado mascarilla últimamente aunque no lo ha hecho delante de la prensa.

Biden lo llama «tonto absoluto»

Por su parte, durante una entrevista en la citada televisión, Biden ha llamado a Trump «tonto absoluto» por compartir el ‘tuit’ en cuestión. «Es un tonto, un tonto absoluto por hablar así», ha asegurado el probable candidato demócrata en las elecciones previstas para el 3 de noviembre.

Asimismo, Biden, que ha criticado la respuesta de Trump al coronavirus y ha asegurado que le parece «que no está preparado», ha afirmado en torno al asunto de las mascarillas que «se supone» que hay que dar «ejemplo». «Se supone que los presidentes deben liderar, no involucrarse en la locura y ser falsamente masculinos», ha dicho. «Le está costando la vida a las personas», ha agregado.

Estados Unidos es el país más afectado por la pandemia del coronavirus del mundo. En concreto, contabiliza más de 1,6 millones de contagios, mientras que las muertes rozan las 100.000.