Costa Rica llama a acabar con la violencia y discriminación hacia las mujeres en respuesta al COVID-19

San José, 27 may (Elpaís.cr).- La vicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell Barr, hizo este jueves un llamado a la acción para que “la nueva normalidad tras el Covid-19 sea abolir todas las formas de violencia y discriminación contra las mujeres y las niñas de todo el mundo”.

Desde San José y con el apoyo logístico de la Misión de Costa Rica ante la ONU en New York, Campbell dio las declaraciones durante su participación en la Reunión Virtual de Alto Nivel “Liderazgo de las mujeres en la respuesta COVID-19 para proteger a cada mujer y cada niño y niña”, convocada por la presidenta de Estonia, Kersti Kaljulaid, y el movimiento global Every Woman, Every Child (EWEC, por sus siglas en inglés).

En el encuentro estuvieron presentes, además, la ex primera ministra de Nueva Zelanda, Helen Clark; la directora ejecutiva de UNICEF Henrietta Fore; la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet; la Gobernadora General de Canadá, Julie Payette, y la Princesa Sarah Zeid de Jordania, entre otras lideresas de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y el sector privado.

En su intervención, Campbell expresó su preocupación por las estimaciones del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en el sentido de que seis meses de confinamiento podría resultar en 7 millones de embarazos no deseados adicionales y 31 millones de casos de violencia de género, en el mundo.

“Como Vicepresidenta de una nación pacífica y desarmada, que ha demostrado durante más de siete décadas que es posible vivir en armonía, estoy completamente segura que abolir todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres y las niñas es una medida extraordinaria para sentar las bases de sociedades modernas, inclusivas, justas y prósperas”, subrayó.

Campbell se refirió también a la estrategia que ha llevado adelante Costa Rica para enfrentar el Covid-19, destacando que el país aún no tiene contagios comunitarios, registra una de las tasas de mortalidad más bajas de América, cuenta con más casos recuperados que activos y ha avanzado en estudios científicos para el tratamiento del virus.

Hizo un reconocimiento especial a las más de 27 mil mujeres que están haciendo contribuciones importantes para abordar la pandemia desde los centros hospitalarios, las cuales representan el 61% de total del personal sanitario.

Enumeró varias acciones emprendidas como la conformación de un Consejo de Mujeres, con representantes de diversos sectores e ideologías, a fin de asesorar al Gobierno para incorporar el enfoque de género en todas sus decisiones y el lanzamiento del programa financiero +Mujeres +Natura, para fortalecer la autonomía económica de las mujeres, hacer frente a las brechas de género en la gestión de la naturaleza y avanzar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Campbell resaltó el llamado del presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, a la comunidad global para que se comprometa con la aspiración más alta de solidaridad y cooperación internacional en estos tiempos sin precedentes para la humanidad y detalló el “Bono Proteger”, un subsidio temporal de emergencia para personas afectadas laboralmente por la pandemia, que ha sido posible implementar gracias a un esfuerzo conjunto entre el Gobierno, la Asamblea Legislativa y la empresa privada.

Finalmente, hizo referencia a la decisión de Costa Rica de abolir el ejército hace 71 años. “Desde entonces, hemos dejado de gastar nuestro dinero en armas para invertir nuestros recursos en cultura, educación, salud y medio ambiente ¡Atrevámonos nosotras a ser esa generación de mujeres líderes que tomarán enormes medidas para abolir todas las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas!”.

Las participantes de la Reunión Virtual de Alto Nivel destacaron el éxito en responder y gestionar rápidamente la pandemia que han tenido países como Estonia, Alemania, Noruega, Nueva Zelanda y Finlandia, todos dirigidos por mujeres. Señalaron que estos resultados son aún más notables dado que las Jefas de Estado representan menos del 7% de los líderes mundiales.