Vicepresidenta de Costa Rica censura homicidio policial de afroamericano Floyd

‘Este caso no puede quedar impune. Expreso mi solidaridad con el dolor de la familia de Floyd y de toda la comunidad afroamericana’ de Estados Unidos, apuntó la primera vicepresidenta tica en su cuenta personal de la red social Twitter @epsycampbell, en la que escribió varios tuits para referirse a este tema.

‘El mundo entero tiene el desafío de erradicar por completo el racismo y la discriminación racial, en todas sus formas, incluidas aquellas que se reproducen los sistemas de justicia penal’.

Insto al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU a elaborar un informe especial sobre todas las formas de racismo, discriminación racial, xenofobia, afrofobia y formas conexas de intolerancia, contra los ciudadanos afroamericanos, escribió la primera vicepresidenta en otro tuit.

Asimismo, pidió a la Relatoría sobre Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a proceder de acuerdo con sus competencias.

[THREAD] The brutal murder of Afro American citizen George Floyd is a blow to the highest values ​​of a democratic society. Those responsible for this crime cannot go unpunished. I stand in solidarity with the Floyd family and the entire African American community.

— Epsy Campbell Barr (@epsycampbell) May 30, 2020