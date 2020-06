Tregua en Panamá tras críticas entre prensa y Gobierno

Panamá, 6 jun (Prensa Latina) El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, se reunió esta semana con los consejos editoriales de varios medios escritos locales y ofreció una entrevista exclusiva a una televisora, lo que interpretaron hoy aquí como una tregua.

Uno de los medios visitados fue la Corporación La Prensa, que edita el periódico de igual nombre y Mi Diario, los cuales en las últimas semanas denunciaron supuestos actos de corrupción de funcionarios públicos con la mira puesta en el vicepresidente y ministro de la Presidencia Gabriel Carrizo y el titular de Obras Públicas, Rafael Sabonge.

Ambos fueron señalados como responsables por el intento de compra de respiradores artificiales con sobreprecios y la construcción de un hospital modular, cuya contratación y costo están envueltos en un debate que incluyen a las empresas constructoras y otras participantes en la licitación.

Cortizo, en su encuentro con La Prensa, reiteró su defensa a esos dos ministros y aseguró que mientras la Fiscalía no le ‘presente pruebas’, no los despedirá y al mismo tiempo aseguró que desde la Presidencia no se giró una orden de compra para los respiradores.

Uno de los elementos que echó gasolina a la relación del Gobierno con los medios locales fue la publicación de un anuncio pagado por el Ejecutivo para responder a las acusaciones de La Prensa, sin mencionar su nombre, lo que ocasionó una reacción conjunta de los gremios periodísticos por considerarlo un ataque a sus libertades constitucionales.

Sobre el tema, en entrevista con Telemetro el mandatario ofreció disculpas a los medios por la posible ofensa de la reacción gubernamental, pero reclamó el derecho que la libertad de expresarse sea en ambas direcciones, al tiempo que recurrió a los criterios jurídicos de ‘debido proceso’ y ‘presunción de inocencia’, por las acusaciones contra funcionarios.

A una pregunta de la decisión de defender a sus ministros señalados y cómo podría ello afectar la credibilidad del discurso anti-corrupción, Cortizo fue enfático al responder que la línea de él y su equipo es el respeto por el dinero que le pertenece al pueblo y al propósito de no desviarlo.

El que actúe fuera de ese principio y ‘desvíe algún fondo, créanme que no solamente lo voy a despedir, sino también que el Ministerio Público, que la justicia se encargue de esa persona, independientemente de quien sea’, afirmó y repitió varias veces ‘de quien sea’.

Tras la campaña actual por la renuncia o destitución de Carrizo y Sabogne, medios como la televisora NEXT identificaron junto a La Prensa, al Movimiento Independiente (Movin), al cual denunciaron de supuesto chantaje al Ejecutivo en busca de nombramientos y pretender cogobernar.

Cortizo negó rotundamente que Movin, alguna otra organización o grupo económico ejerciera presiones en busca de favorecerse con acciones oficiales, al tiempo que tomó distancia de criterios supuestamente emitidos por un funcionario de su gobierno en Twitter, quien, según Telemetro, usó la etiqueta #MovinChantaje.