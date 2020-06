La UCR encarna lo mejor del ser costarricense

Columna Poliédrica

La Universidad de Costa Rica (UCR), por medio del Instituto Clodomiro Picado, ha mostrado lo mejor de nuestra institucionalidad. Ante la evidencia, aunque algunos se empeñen en someterla a un proceso de desprestigio, las autoridades del gobierno y los medios de comunicación no les ha quedado más que reconocer su valía y la importancia que tiene y tendrá en esta coyuntura que nos está tocando vivir.

La UCR junto con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) son hijas de la década del cuarenta del siglo pasado. Se trata de una época en que las ideas sociales tuvieron una preponderancia fundamental, dando como resultado un proceso de desarrollo humano que llega hasta nuestros días. El acceso a la educación superior y a la salud estuvieron al alcance de los habitantes de este país, ello ocurrió por la visión que tuvieron nuestros abuelos al crear estas instituciones.

Muchas vidas han tenido un devenir diferente porque pudieron estudiar en la universidad pública. Muchos de los que se han empeñado en crear una campaña para deslegitimar su quehacer, paradójicamente, se formaron en sus aulas y lograron tener una mejor calidad de vida. Nunca entenderé como se puede ser tan malagradecido.

No obstante y a diferencia de muchas instancias que se hacen llamar “universidad”, la UCR realiza una actividad que define la existencia de un verdadero centro de educación superior, a saber: hace investigación. Una universidad no se limita a la transmisión de conocimientos como algunos de sus detractores consideran, sino que genera nuevo conocimiento por medio de las personas de carne y hueso que trabajan en sus Centros e Institutos de investigación.

Todo el conocimiento acumulado por los científicos que trabajan en la UCR, ha sido puesto a disposición de la población costarricense en esta coyuntura histórica. Los diversos Centros e Institutos de investigación a lo largo de muchos años, nos han ayudado a entender mejor los volcanes, los mares, los sismos, las patologías biológicas, los procesos políticos, sociales, económicos, jurídicos; así como el comportamiento de los materiales, la flora y fauna, en fin, una serie de fenómenos que inciden en el desarrollo humano de la sociedad costarricense.

Por eso resulta detestable que haya medios de comunicación que se presten a desprestigiar a la UCR y a la educación superior pública de Costa Rica. En especial porque son empresas que constantemente solicitan información a las universidades públicas y se aprovechan del trabajo que se realiza en los diferentes Centros e Institutos de investigación de la UCR. ¿Cuántas veces hemos visto y escuchado a expertos de las universidades públicas en los noticiarios de radio y televisión? ¿Cuánto dinero habrán ganado esos medios de comunicación con el hecho que estos profesionales acudan a compartir su conocimiento en estos y otros programas?

Por eso resulta detestable el argumento con el que, un día sí y otro también, quieren desprestigiar a las universidades públicas y en especial a la UCR. Sería interesante investigar, cuánto ganan los medios de comunicación cuando utilizan el criterio experto y las informaciones emanadas de las universidades públicas, esa cuantificación no se ha hecho, sin embargo, deben ser varios millones de colones que, indirectamente, se generan en razón de ese tipo de dinámicas.

Le guste o no le guste a ciertos grupos de este país, las personas que trabajan en las universidades públicas, son personas que se han preparado por años y constantemente ofrecen lo mejor de su conocimiento a favor de la sociedad costarricense. Por tanto, estas personas deben tener una remuneración adecuada y acorde con los méritos y los esfuerzos que han hecho para servir al país; en otras palabras, no cualquier persona puede hacer lo que los científicos del Instituto Clodomiro Picado están haciendo con la sangre de los recuperados del COVID-19.

Lo mismo ocurre con las personas que trabajan en los Centros e Institutos de Investigación de la UCR. No cualquier persona puede estudiar el comportamiento de los volcanes o de las placas tectónicas, como lo hacen los científicos de la Red Sismológica Nacional o del OVSICORI en el caso de la Universidad Nacional; no cualquier persona puede analizar la resistencia de los materiales que se utilizan en la construcción de carreteras, puentes y edificios, como lo hacen los científicos del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales; en fin, hay gente que no quiere entender que a esas personas hay que pagarles una remuneración adecuada y acorde con sus conocimientos.

Por eso, cuando uno observa a una comisión de diputados realizar un informe como el publicado recientemente, no puede hacer más que preguntarse: ¿A quién se justifica pagar un salario como el que gana un diputado, al científico o al diputado? ¿Quién es más útil y aporta más al bienestar de la sociedad, el diputado o el científico?

La respuesta debería ser obvia, pero hay gente que es incapaz de ver las prioridades y lo obvio.

(*) Andi Mirom es Filósofo

andimirom@gmail.com

columnapoliedrica.blogspot.com