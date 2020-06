Califica López Obrador de provocación desmanes en Ciudad de México

México, 9 jun (Prensa Latina) El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó hoy de provocación los violentos desmanes de ayer y el domingo en Ciudad de México donde grupos de jóvenes causaron grandes daños.

En su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional, el mandatario dijo que cuando más hubo 100 o 150 jóvenes encapuchados que causaron grandes destrozos y la policía no intervino porque la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum actuó con tolerancia y sin caer en la provocación.

Indicó que hubo abusos por parte de esas personas que saquean comercios, rompen vidrieras, golpean a reporteros, agreden a cualquiera, y profanan monumentos, por eso no los llamo anarquistas como ellos se autoproclaman, sino provocadores, exteriorizó el mandatario.

Admitió que hay que buscar una forma para impedir esas condenables acciones, pero que no les de motivo para acusar al gobierno de represor porque no lo somos.

Lo que quieren, dijo, es que haya encontronazo, pero no lo van a lograr. Hay que crear, sugirió, una especia de grupos de paz, sin armamento y bien protegidos, porque la policía tiene instrucciones de no responder y por eso los agreden fuerte y muchos policías caen en la provocación.

Es un asunto, precisó, que hay que atender bien, hay que pensarlo porque es una actitud muy provocadora y los anarquistas no merecen que se les achaque ese mal comportamiento que no tiene nada que ver con el anarquismo en México.

Así están las cosas, es parte del enfrentamiento a las transformación que se está llevando en el país, y a medida que se van acercando las elecciones se van a ir intensificando esas acciones de confrontación.

El gobierno, advirtió, actuará con tranquilidad, corazón caliente y cabeza fría, procurará no caer en provocaciones, no enojarse, y que no nos ciegue el odio.

Dejó bien en claro que es un asunto político, pero pidió que cada quien sostenga su postura, con respeto a las diferencias. Hay como un concurso para ver quién insulta más al gobierno, al presidente, quién es el que se porta más majadero, más malcriado y se le otorga la medalla de más opositor.

El mandatario aprovechó para presentar y proyectar el facsímil de un panfleto presuntamente firmado por los partidos de oposición y ciertos círculos empresariales adversarios al gobierno para derrotar a Morena en las elecciones parlamentarias del año que viene y sacarlo a él de la presidencia.