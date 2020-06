Diputados engavetan la plata destinada a los afectados por la pandemia en Costa Rica

San José, 11 jun (Elpaís.cr).- Con 39 votos de diputados opositores, la Asamblea Legislativa de Costa Rica decidió guardar en las arcas del Estado los dineros que están programados para brindar ayuda a los ciudadanos afectados por la pandemia Covid-19.

Para trasladar esos fondos para el Bono Proteger votaron el Presupuesto nueve diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC), y José María Villalta, del Frente Amplio.

El presupuesto extraordinario enviado por Gobierno incluye ¢291.000 millones aprobados por dos leyes, con destinos hacia los bonos Proteger y la Caja Costarricense del Seguro Social (¢33.000 millones para cubrir la disminución en la recaudación por causa de la pandemia de COVID-19).

La Fracción del PAC presentó las soluciones para que al menos los recursos para la CCSS y el Bono Proteger, pudieran ser aprobado hoy mismo, sin embargo, fueron rechazadas por los legisladores de la oposición.

El Plenario Legislativo rechazó el segundo Presupuesto Extraordinario (Expediente 22.008), el cual incluía ₡34 mil millones necesarios para fortalecer la atención de la emergencia nacional y demás servicios de salud de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), así como ₡75 mil millones para la entrega del Bono Proteger a más de 200 mil personas, existiendo actualmente 400 mil solicitudes.

«Este rechazo al presupuesto extraordinario no es un rechazo al Gobierno de la República. Es un rechazo a las personas que dependían de estos recursos para no pasar más días en incertidumbre. Ciertamente se puede resolver, pero para una familia que no tiene ingresos, significa tener que esperar una o dos semanas más sin saber si podrá tener el beneficio del Bono Proteger. La Caja tampoco podrá saber si contar o no con estos recursos para seguir atendiendo la emergencia», señaló el Jefe de Fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), diputado Enrique Sánchez Carballo.

Las soluciones para que este Presupuesto Extraordinario contara con los ajustes requeridos para ser aprobado hoy mismo, fueron planteadas ante el Plenario Legislativo por la diputada del PAC, Laura Guido Pérez.

Primero, mediante un dictamen de minoría que daba la posibilidad de aprobar el presupuesto, posteriormente, con dos mociones para dar opciones al Plenario de una aprobación parcial para atender los aspectos más urgentes. Una moción era para que se aprobaran los recursos del Bono Proteger y los de la CCSS, y la segunda moción, para que en caso de no tener acuerdo con la primera entonces se aprobara solamente lo correspondiente al Bono Proteger. Ninguna de estas opciones fue acogida.

«Con esto pretendíamos dar el espacio para que se mantenga la exigencia de un ejercicio de mayor contención del gasto público, pero sin lastimar a la gente, sin lastimar a las instituciones que han estado al frente de la atención de la emergencia; sin lastimar la posibilidad que las 200 mil personas que podían ser atendidas con el Bono Proteger gracias a los recursos contemplados en este presupuesto, para que fuera posible que reciban a la prontitud ese ingreso en un contexto tan complejo como el de esta pandemia. Es evidente que no había ninguna voluntad.», explicó la diputada Guido.

Ahora, el Gobierno de la Republica tendrá que hacer una nueva revisión de las partidas y presentar un tercer presupuesto extraordinario. Esperamos que el diálogo y negociaciones políticas generen los acuerdos necesarios para acelerar el proceso todo lo posible, a fin de que la incertidumbre para las familias no se prolongue, dijo Guido.

El Presidente de la República, Carlos Alvarado, lamentó la decisión de los diputados y aclaró que el Gobierno no tiene otro plan para disponer de recursos y entregarlos al Bono Proteger.