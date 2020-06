Nueva estrategia en Costa Rica para enfrentar segunda ola de Covid-19

San José, 12 jun (Prensa Latina) Un plan conjunto de intervención y otro de cooperación del Sistema de Naciones Unidas constituyen hoy las nuevas estrategias para enfrentar la segunda ola de la Covid-19 en Costa Rica, en particular en su Zona Norte.

El plan de cooperación sanitaria en la Zona Norte del gobierno y el Sistema de Naciones Unidas fortalecerá la atención que ya brindan las autoridades en los distintos cuerpos de salud en cantones y distritos de esa región.

Al anunciar esta estrategia, el canciller de Costa Rica, Rodolfo Solano, precisó que el plan espera dar respuesta a las necesidades que el país enfrenta en el contexto de la pandemia y enlazará los esfuerzos locales y nacionales con los esfuerzos de la institucionalidad del Sistema de las Naciones Unidas.

De su lado, la coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas, Alice Shackelford, el enfoque del plan es acompañar el trabajo del gobierno de Costa Rica en la respuesta a esta emergencia sanitaria.

Adelantó que la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Internacional de Migraciones están comprometidas en apoyar al Gobierno tico para contar con áreas de manejo que permitan hacer valoraciones médicas, de las condiciones psico-sociales, establecer los estándares y recomendaciones técnicas requeridas para clasificar a los pacientes.

Shackelford llamó a no caer en reacciones xenófobas y a evitar el uso de cualquier lenguaje que pueda causar esta reacción. ‘El virus no conoce nacionalidades ni excluye a la persona por el lugar de nacimiento’, sostuvo.

Reconoció que es entendible que la gente sienta temor e incertidumbre, sin embargo -dijo- debe prevalecer el espíritu civilista y solidario que siempre ha caracterizado a Costa Rica.

Por otra parte, los ministerios de Salud y de Agricultura y Ganadería (MAG) anunciaron un plan conjunto de intervención en el sector agrícola de la Zona Norte de Costa Rica, ante el avance de la pandemia de la Covid-19.

Hasta hace dos semanas, Costa Rica tenía bajo estricto control el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, pero desde entonces comenzaron a subir la cantidad de casos diarios al punto de que se registraron primero 52, después 55, 86 y 77 positivos en un día, las cantidades más altas desde el 6 de marzo pasado cuando detectaron el primer caso.

Desde entonces, el gobierno aplica medidas especiales de restricción en cantones y distritos de la Zona Norte para evitar la transmisión comunitaria, aún no presente aquí, según las autoridades sanitarias, pero muy pronto a ocurrir dado el incremento de los positivos, algo que confirmó una segunda ola pandémica de la Covid-19.

El ministro de Salud Daniel Salas refirió que el plan de intervención conjunta contempla la supervisión estricta de los protocolos establecidos para el sector y advirtió que el empresario que no se alinee, que no pueda cumplir con las medidas, no podrá operar; porque estamos defendiendo la salud de la población.