Gobierno de Costa Rica advierte sobre la segunda ola pandémica Covid-19

San José, 14 Jun (Elpaís.cr).- El Gobierno de Costa Rica alertó a la población de que se está enfrentando una segunda ola de contagios de Covid-19, por lo que hizo un llamado a la población a reforzar las medidas de prevención para enfrentarla.

En cadena nacional de radio y televisión el Presidente Carlos Alvarado recordó que esta semana Costa Rica tuvo un aumento significativo de personas contagiadas de Covid-19, lo que se refleja en que «comenzamos a tener más personas enfermas que recuperadas, lo que significa que nuestro país comenzó a atravesar la segunda ola de esta pandemia».

«Frente a esta situación, quiero reiterar el compromiso total del Gobierno para luchar y vencer al coronavirus teniendo como prioridad la salud de todas las personas», enfatizó el mandatario.

Alvarado sostiene que hasta la fecha, «Costa Rica ha hecho un trabajo excepcional. Hemos enfrentado este reto con innovación, creatividad, rigurosidad científica y solidaridad».

«El trabajo comprometido del Ministerio de Salud y la Caja, las investigaciones del Instituto Clodomiro Picado, los más de 3700 costarricenses repatriados por la Cancillería y los múltiples proyectos que han construido las universidades públicas son prueba contundente de ello. Hemos hecho un buen trabajo, pero no debemos descuidarnos», advirtió.

Sobre múltiples casos de Covid-19 registrados en la Región Huetar Norte, fronteriza con Nicaragua, dijo que sabe de la preocupación de la población de esa zona, «pero como Presidente les puedo asegurar que el Gobierno está tomando todas las acciones para controlar la situación sanitaria en esta región. Seguiremos implementando medidas cuidadosamente calibradas a partir de los datos y la ciencia, que tienen como fin primordial proteger a las personas», aseguró.

Dijo que se ha actuada de manera cuidadosa y certera, «y lo seguiremos haciendo. Establecimos una restricción vehicular y de funcionamiento de locales comerciales particular para esta zona. Implementamos un mecanismo de ingreso de mercancías que permite proteger tanto el comercio regional como la salud pública».

«Iniciamos, en alianza con las Naciones Unidas, un plan de cooperación internacional sanitaria en la frontera. Y gracias al extraordinario trabajo de nuestras fuerzas policiales, hemos logrado detener el ingreso irregular de más de 14 mil personas extranjeras a nuestro país», manifestó.

Alvarado agregó que se han tomado acciones para cuidar la salud de los empleados en las empresas de la región.

«Esta semana, le ordené al Ministro de Salud y al Ministro de Agricultura ejecutar de manera inmediata un plan de intervención que detenga el avance del COVID-19 en el sector agrícola de la zona. En este tema particular quiero ser muy claro: La vida, la salud y el bienestar de los costarricenses son nuestra prioridad absoluta. Por eso, quien no cumpla con lo establecido por las autoridades no podrá seguir operando en el país. Haremos cumplir las reglas sanitarias y laborales con toda la firmeza que nos permite nuestro Estado Social de Derecho», sentenció.

«Costarricenses, solo podremos vencer a la pandemia si trabajamos unidos y unidas. En este momento, nuestro deber patriótico es cuidarnos y cuidar a los demás. El Gobierno seguirá tomando decisiones de manera contundente, pero la mejor prevención está en cada uno de nosotros. Tenemos que seguir respetando todas las recomendaciones sanitarias como el distanciamiento físico, el protocolo para toser o estornudar y el lavado constante de manos con agua y jabón. También, tenemos la obligación ciudadana de cumplir con todas las nuevas medidas que se anuncien, a partir del avance de esta segunda ola».

Finalmente, tras señalar que se enfrenta un momento histórico en la vida de nuestro país, aseguró que «la pandemia nos cambiará profundamente como sociedad, pero sé que Costa Rica es capaz de salir adelante».

«Con solidaridad, unión y disciplina venceremos al COVID-19. Somos un país excepcional, y esta pandemia ha sacado lo mejor de todos y todas. Sigamos trabajando unidos como lo hemos venido haciendo hasta ahora, pues esa es la única forma en la que venceremos esta pandemia».