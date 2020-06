Geriatras alertan sobre las necesidades de atención urgente de los adultos mayores en Costa Rica

San José, 17 Jun (Elpaís.cr).- Especialistas en geriatría de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) exhortaron a familiares y cuidadores de personas adultas mayores para que estén atentos a las necesidades de atención de urgencia que posee este grupo poblacional.

Según explicó Milena Bolaños Sánchez, directora general del hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Raúl Blanco Cervantes, los especialistas de ese centro han observado que, ante el temor de contagio de covid-19, los adultos mayores están tardando en acudir a los servicios de salud cuando realmente se necesita.

“Si el paciente no se siente bien, está desorientado, no se puede levantar de su cama, está muy decaído o no está comiendo bien, son señales de alarma de que algo está pasando. Entonces, por favor, acudamos de manera temprana a los servicios de salud porque lamentablemente si nos esperamos mucho, vamos a llegar más bien con complicaciones severas que pueden aumentar la mortalidad en nuestros adultos mayores por otras causas que no son covid-19”, agregó.

La directora del centro especializado comentó que, en las últimas semanas, han observado una disminución en la cantidad de adultos mayores que asisten al servicio de emergencias de ese hospital.

“Nosotros estábamos acostumbrados a atender entre 110 y 120 pacientes por día en el servicio de emergencias antes de la pandemia por covid-19. En estos momentos hemos llegado a cifras tan bajas como de 50 o 60 pacientes adultos mayores por día”. dijo Bolaños.

La funcionaria aseguró que muchos de los adultos mayores que están asistiendo a emergencias muestran deterioro en sus condiciones de salud generadas por la demora en la búsqueda de asistencia médica. “Los adultos mayores no están acudiendo a los centros de salud oportunamente, cuando tienen complicaciones de sus enfermedades crónicas o cualquier evento agudo que tengan y que requiere de nuestro cuidado. Esto puede llevar a los adultos mayores a otro tipo de complicaciones”, agregó la directora.

“Cuando los adultos mayores no se sienten bien y consideramos que, en otras circunstancias, los hubiéramos llevado a los centros de salud, por favor, ¡háganlo, llévenlos a los centros de salud oportunamente para evitar cualquier complicación que pueda más bien poner en peligro!, aseveró la doctora Bolaños.

La funcionaria enfatizó que ese centro médico está aplicando todas las recomendaciones giradas por las autoridades sanitarias para disminuir las posibilidades de contagio por covid-19, entre estas, el uso de pantallas faciales y mascarillas por parte de los funcionarios del servicio de emergencias, la colocación de pantallas faciales a todos los adultos mayores y sus acompañantes y la promoción del lavado de manos y la utilización de alcohol en gel.

Cuidadores y familiares: estén atentos

Por su parte, la doctora María Isabel Monge Montero, geriatra del hospital México, recordó a los cuidadores y familiares de adultos mayores que lo primero a lo que se debe estar atento es a cualquier cambio en la condición habitual del adulto mayor.

“Si nosotros tenemos un adulto mayor que normalmente habla, se comunica, camina, hace sus actividades, recuerda las cosas, incluso los medicamentos que utiliza, entonces cualquier cambio en esta situación es un signo de alarma por lo que no hay que esperar para que reciba atención médica.

La especialista explicó que existen signos de alarma físicos ante los que se debe actuar sin dilación y llevar al adulto mayor al servicio de emergencias: fiebre, dolor en el pecho, falta de aire, dolor en cualquier otra parte del cuerpo sin causa aparente y alteraciones en el sueño o el apetito.

“Es importante recalcar que, en esta época de pandemia, por supuesto, no vamos a saturar los servicios de salud con situaciones que pueden ser resueltas vía telefónica o de alguna otra vía de las que está poniendo a disposición la CCSS en cualquiera de sus niveles de atención”, comentó la doctora Monge.

En el hospital México, el servicio de Geriatría dispuso la dirección electrónica cgeriathm@ccss.sa.cr para evacuar consultas de los pacientes de consulta externa. Este correo es atendido directamente por los geriatras del hospital.

En el caso de los cuidadores de adultos mayores la doctora resaltó la importancia que posee el lavado de manos frecuente con agua y jabón, el uso de alcohol en gel, el uso constante de cubrebocas y del aislamiento físico para disminuir las posibilidades de contagio con SARS-CoV-2 en los adultos mayores.

“En ocasiones no se puede lograr que el adulto mayor tenga una burbuja social cerrada porque tenemos un cuidador o alguien que nos está ayudando en el cuido que no es parte de su burbuja social. En estos casos es fundamental que esa persona o cuidador mantenga sus contactos limitados”, expuso.

Además, familiares y cuidadores deben estar atentos a la presencia de síntomas relacionados específicamente con covid-19 en los adultos mayores.