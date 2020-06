Un alto a la discriminación y la Xenofobia

Como refugiado y promotor de los Derechos Humanos le hago un llamado al pueblo costarricense: No más discriminación, no más xenofobia al extranjero. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.

El racismo y el odio cercena todo aquello que va contra aquellos que pertenecemos a las buenas costumbres de otra nacionalidad, es decir porque seamos diferentes. El odio contra los pueblos ajenos, y la discriminación hacia nosotros los nicaragüenses y la comunidad solicitante de refugio y a la comunidad inmigrante es demasiado evidente a la vista de todos.

La injusticia que ha dividido a los pueblos desde hace mucho tiempo, por desgracia todavía hoy es la lacra del racismo que perdura aún en nuestra sociedad.

Cualquier persona es más o mucho más que una etiqueta, respétame y respétate. Ya sean emigrantes, homosexuales, gordos, personas con discapacidad, viejos, feos y negros somos iguales.

Todos tenemos derecho a una vida digna, tenemos derecho a ser aceptados en la sociedad, no importa en el territorio que nos encontremos. Como Promotor de Derechos Humanos le hago un llamado al pueblo costarricense: No a la discriminación, No a la xenofobia contra el extranjero y al nicaragüense.

Porque la xenofobia y la discriminación lo único que hace es dividirnos, como hermanos y como pueblos vecinos.

Quiero finalmente hacer un llamado al pueblo de Costa Rica a hacer un alto en el camino y tomar conciencia que la situación en nuestro país es lo que nos obligado a tomar el rumbo a otras tierras, dejando detrás la tierra, que nos vio nacer y nuestras familias, para preservar la vida y vivir dignamente con el fruto del trabajo muchas veces mal pagado.

Finalmente, a nombre de todos mis paisanos nicaragüenses les envió un saludo fraterno a todo el pueblo de Costa Rica, al gobierno y en especialmente a las organizaciones de derechos humanos y de atención a refugiado, que nos han tendido la mano solidaria como hermanos.

(*) Neder Fernando Palacio Blandón, refugiado y promotor de los Derechos Humanos.