23.700 familias en vulnerabilidad reciben subsidio extraordinario de 100 mil colones

Requisito

Llenar formulario PROTEGER https://proteger.go.cr Ser costarricense o extranjero en condición migratoria regular, mayor de 15 años. Haber perdido su empleo, tener una jornada reducida, un contrato de trabajo suspendido, o haber visto reducidos sus ingresos por un cambio en su jornada de trabajo, como producto de la emergencia por COVID-19. Contar con documento de identidad nacional o extranjero (DIMEX) vigente. Contar con una cuenta bancaria IBAN a su nombre, activa, en colones, de cualquier institución financiera del sistema bancario nacional. También puede solicitar una cuenta en el formulario de solicitud, si no dispone de ella. Completar la declaración jurada y formulario de inscripción virtual.